Roma-Atalanta, le pagelle: Huijsen debutto con personalità, Zalewski sbaglia tutto

Termina in pareggio la partita fra Roma e Atalanta. All’Olimpico i giallorossi recuperano il match dopo essere andati sotto per il gol flash di Koopmeiners. A pareggiare i conti il solito Dybala su calcio di rigore e MVP dell’incontro. Ottimo debutto per il giovane Huijsen, male gli esterni Zalewski e Spinazzola.

Ecco le pagelle di RomaToday

Rui Patricio 7: Una sola parata ma fondamentale e difficile. In uscita su De Ketelaere salva i giallorossi sul risultato di 0-1.

Kristensen 6: Prima da braccetto destro e poi a sinistra. Non fa rimpiangere N’Dicka in un ruolo non suo.

Mancini 7: Un muro il 23 romanista. Duro, al limite e forse oltre, su De Ketelaere. Attento su Scamacca. Bene anche in fase di impostazione.

Llorente 5: Uscito col mal di testa a Torino per Vlahovic, non cambia la musica con Miranchuk. Il russo fa quello che vuole e lui non lo prende mai. Sostituito all’intervallo per un problema fisico. (dal 46’ Huijsen 6,5: Personalità per il giovane olandese appena arrivato a Trigoria dalla Juve. Bene in copertura, preciso in impostazione. Bella scoperta).

Karsdorp 5,5: Si addormenta in occasione del gol bergamasco, si riscatta guadagnandosi il rigore. Qualche errore dietro nella ripresa, e un bell’assist di petto a Dybala. Partita di alti e bassi.

Bove 6,5: Un leone. Corre per tre, recupera palloni e sfiora il gol. Insostituibile.

Cristante 6: Primo tempo male, cresce nella ripresa.

Pellegrini 6: Alterna belle giocate, specie nel primo tempo, fraseggiando bene con Dybala e Lukaku. Quando cala la tenuta fisica, cala la sua prestazione. (dal 73’ Paredes 5,5: Entra lui e il ritmo della Roma cala. Diversi errori in costruzione).

Zalewski 5: Non ne indovina una. Non salta mai l’uomo, soffre in difesa, sbaglia tutti i cross. Tarda ad arrivare il salto di qualità tanto atteso. (dal 65’ Spinazzola 5,5: Fa poco meglio del compagno. Soffre Holm ed è impreciso nei traversoni. Ha il merito di servire un buon pallone a Lukaku che però spreca).

Dybala 7: Giocatore sublime. Oltre a confermarsi cecchino dagli 11 metri, dispensa giocate di alta classe all’Olimpico. Tunnel, stop eleganti. Giocatori di un’altra categoria. (dall’84’ El Shaarawy 6: Gioca pochi minuti ma dà tutto sé stesso. Guadagna punizione e mette apprensione alla difesa orobica).

Lukaku 5,5: Partita positiva fino all80esimo. Quando sbaglia un grande occasione da ottima posizione cestinando il pallone che poteva valere la vittoria romanista.

Mourinho 6,5: Finalmente la Roma gioca palla a terra e bene. Accantona i lanci lunghi e la manovra ringrazia. Ai punti la squadra meritava di più. Poteva fare di più coi cambi, Azmoun poteva tornare utile prima di partire per la Coppa d’Asia.