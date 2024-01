Roma-Atalanta, la diretta. Le formazioni ufficiali: Paredes non ce la fa, Dybala-Lukaku coppia d'attacco

Alleore 20:45 all'Olimpico il fischio d'inizio di Roma-Atalanta partita che chiude la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Match delicato per le due squadre in lotta per un posto in Champions League.

La carica dei tifosi della Roma

Sentite io già ho il febbrone e un mal di gola galoppante, vedete di farmi andare a dormire contento stasera. Daje ??? #RomaAtalanta — Simone Arduini (@simone_arduini) January 7, 2024

Questa la formazione scelta da Mourinho per l'ultima partita del girone di andata:

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Llorente; Karsdorp, Bove, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Lukaku, Dybala

? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaAtalanta ?



? DAJE ROMA DAJE! ?#ASRoma pic.twitter.com/zHbjQLU13r — AS Roma (@OfficialASRoma) January 7, 2024

Tanti cambi per Gasperini che scende in campo all'Olimpico col seguente undici:

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere.