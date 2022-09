Dove vedere in tv Roma-Atalanta. Le probabili formazioni

La Roma dopo le ultime due vittorie in campionato ed in Europa League contro Empoli e Helsinki, prima della sosta per le nazionali ospiterà all'Olimpico l'Atalanta. Domenica 18 alle ore 18:00 infatti in casa la squadra di Mou (13 punti in classifica) sfiderà i bergamaschi (14) in un match che potrebbe, in caso di vittoria e pareggio nel big match Milan-Napoli, i giallorossi in testa alla classifica di Serie A.

Roma-Atalanta, le ultime di formazione

Rispetto alla vittoria in Europa League, Mou effettuerà alcuni cambi. Sicuramente partiranno titolari Dybala (in gol contro l'Helsinki) e Abraham che prenderanno il posto di Zaniolo e Belotti, pronti a dar il loro contributo a partita in corso. Completerà il tridente offensivo capitan Pellegrini. Mourinho affiderà ancora una volta il centrocampo alla coppia Matic e Cristante, ex del match. Sulle corsie esterne conferma per Spinazzola a sinistra, mentre a destra è ballottaggio fra Karsdorp e Celik col turco avanti avendo riposato giovedì. In difesa ci saranno i soliti noti Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio.

Gasperini non avrà Zapata infortunato, così come Boga e l'ex Zappacosta. Muriel partierà dalla panchina e quindi l'attacco sarà guidato dal giovane Hojlund. Chiavi del centrocampo affidate all'olandese Koopmeiners.

Roma-Atalanta, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All.: Mourinho

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson, Malinovskyi, Hollund. All.: Gasperini

Roma-Atalanta, dove vedere la partita

La partita fra Roma e Atalanta sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per guardare la sfida fra Mourinho e Gasperini basterà scaricare l'app sulla propria smart tv oppure collegare il televisore ad una console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

In alternativa valida la visione anche su app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.