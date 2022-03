Roma-Atalanta 1-0: Abraham ancora decisivo, Mou aggancia Gasp. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma batte l’Atalanta per uno a zero grazie ad un gol di Abraham. I giallorossi giocano una partita non bellissima ma sono pragmatici e cattivi sportivamente parlando. Una partita sporca portata a casa con merito dai giallorossi che hanno le occasioni migliori. I tanti lanci lunghi alle spalle dei difensori a premiare gli scatti di Zaniolo e Abraham è stata la tattica vincente della Roma. La formazione di Mourinho con questa vittoria aggancia in classifica proprio l’Atalanta che ancora deve recuperare una partita.

Roma-Atalanta, la cronaca

Roma ad un passo dal gol con un colpo di testa di Mancini ma Musso è strepitoso a negare il gol al difensore giallorosso. Poi è il turno di Zaniolo ma il mancino del 22 romanista è bloccato da Musso. Al 32esimo la Roma passa in vantaggio con Abraham. Zaniolo mette giù in maniera perfetta un lancio lungo di Karsdorp e poi serve Abraham che con un dribbling si libera di Demiral e da dentro l’area batte il portiere nerazzurro. Ad inizio ripresa Freuler sfiora il pareggio ma Rui Patricio mura in uscita lo svizzero. Ci prova da fuori Malinkovskiy appena entrato ma il suo sinistro è centrale. Nel recupero Demiral di testa prova ad impensierire Rui Patricio che para facilmente. Al 94esimo viene espulso De Roon per proteste ed esce fra i fischi dell’Olimpico. Rosso pure per Mkhitaryan negli ultimi secondo di partita.

Tabellino e pagelle

Roma (3-5-1-2): Rui Patricio 6,5; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Kumbulla 6; Karsdorp 6,5 (dall’83’ Ibanez 6), Mkhitaryan 6,5, Cristante 6, Zalewski 6,5 (dal 62’ Vina 6); Pellegrini 6,5 (dall’83’ Ibanez s.v.); Abraham 7 (dall’83’ Felix s.v.), Zaniolo 7 (dal 74’ Veretout 6). All.: Foti (vice) 7

Atalanta (4-2-3-1): Musso 7; Hateboer 6, Demiral 5,5, Palomino 5 (dal 82’ Djimsiti s.v.), Zappacosta 6 (dal 21’ Pezzella 6); De Roon 4,5, Freuler 5,5; Miranchuk 5, Koopmeiners 5,5 (dal 60’ Boga 6), Pessina 5,5 (dal 60’ Malinovskiy 5,5); Pasalic 5 (dal 46’ Muriel 5). All.: Gasperini 5.

Marcatori: 32’ Abraham (R)

Ammoniti: Cristante (R), Abraham (R), Kumbulla (R), Ibanez (R); Malinovskiy (A), Demiral (A)

Espulsi: Mkhitaryan (R); De Roon (A)

Arbitro: Massa

I top e flop giallorossi

Abraham 7: Ancora un gol vittoria dell’inglese, leader assoluto della squadra.

Zaniolo 7: Non arriva il gol ma un’altra prestazione positiva condita dal un assist.

Zalewski 6,5: Ottima partita dell’italo-polacco sia in fase di spinta che di copertura. Esce solo per infortunio.

Mkhitaryan 6: Prestazione super dell’armeno macchiata dal rosso negli ultimi secondi di gara.