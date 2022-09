Roma-Atalanta 0-1: Gasperini sbanca l'Olimpico, Mourinho entra in campo e viene espulso. Cronaca, comento e pagelle della partita

La Roma perde in casa per uno a zero contro l'Atalanta per via del gol di Scalvini. I giallorossi giocano una partita sporca ma creano diverse occasioni di gol e vengono puniti dall'unico tiro in porta dei bergamaschi. Mourinho e i suoi protestano e si infuriano per la direzione di gara di Chiffi con Mourinho espulso perchè entra in campo per proteste. Direzione di gara non perfetta ma i rimpianti dei giallorossi sono per le occasioni sprecate, specie nel primo tempo. Clamoroso l'errore di Abraham che esce poi sostituito chiedendo scusa ai 61mila dell'Olimpico. Occasione persa per la Roma per un grande balzo in classifica.

Roma-Atalanta, la cronaca

Al 29esimo il primo tiro della Roma verso la porta di Sportiello (entrato al posto di Musso infortunato). Il tiro è di Cristante che termina largo di poco. Al 32esimo sempre dalla distanza ci prova Ibanez, ma il suo tiro è centrale. Al 35esimo passa avanti l’Atalanta con Scalvini. Il 42 nerazzurro segue l’azione sulla destra della Dea e da fuori area la piazza all’angolino basso. Al 41esimo Abraham da solo davanti al portiere lanciato da Pellegrini spara clamorosamente fuori. Incredibile gol fallito dall’inglese che nell’azione seguente lancia Ibanez in porta col brasiliano che però si fa respingere il tiro da Sportiello in uscita. Al 45esimo Sportiello si esalta su Abraham che calcia a botta sicura su cross basso di Matic. Al 68esimo Ibanez di testa sfiora la rete da azione di corner. Al 69esimo occasione per Pellegrini ma il suo dal limite dell’area esce debole e centrale. Stessa soluzione e medesimo risultato per Abraham al 73esimo. Va più vicino al bersaglio poco dopo Zaniolo ma il suo mancino termina alto di poco. All'87esimo Celik regala un gran pallone a Shomurodov che di testa spedisce clamorosamente alto. L'uzbeko ci riprova subito dopo col destro ma il pallone esce largo di poco.

Tabellino e pagelle

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 6,5 (dal 87' Zalewski s.v.), Smalling 6,5, Ibanez 6; Celik 6, Cristante 5, Matic 6,5 (dal 67’ Belotti 6), Spinazzola 5; Pellegrini 6, Zaniolo 6; Abraham 5 (dal 79’ Shomurodov 5,5). All.: Mourinho 5,5

Atalanta (3-4-2-1): Musso s.v. (dall’8’ Sportiello 6,5), Toloi 6, Demiral 6, Scalvini 7 (dal 46’ Okoli 5,5), Hateboer 5,5, Koopmeiners 6, De Roon 5,5, Maehle 6, Pasalic 5,5 (dal 74’ Lookman 6), Ederson 6 (dall'88' Malinovskiy s.v.), Hojlund 6 (dal 46’ Muriel 5). All.: Gasperini 6,5

Marcatori: 35’ Scalvini (A)

Ammoniti: Maehle (A), Toloi (A), Hateboer (A), Demiral (A), De Roon (A), Koopmeiners (A), Malinovskiy (A)

Arbitro: Chiffi

I top e flop giallorossi

Smalling 6,5: Partita perfetta dell'inglese che annulla gli attaccanti bergamaschi.

Zaniolo 6: Si batte come un leone ma spesso sceglie la soluzione personale. Nel primo tempo con Abraham tutto solo in area ma preferisce tentare un dribbling.

Abraham 5: L’attaccante della Roma ha sulla coscienza il gravissimo errore nel primo tempo a tu per tu con Sportiello. Al momento del cambio chiede scusa ai tifosi.

Spinazzola 5: Non è il vero Spinazzola che salta l'uomo.