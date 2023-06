Qualità e infortuni: i pro e i contro di Aouar il nuovo acquisto della Roma

La Roma ha battuto il primo colpo. A Trigoria è stato ufficializzato Aouar, primo acquisto del calciomercato giallorosso che andrà ad arricchire la rosa a disposizione di Mourinho.

L’annuncio

Aouar arriva alla Roma a parametro zero dal Lione. Classe 1998 il centrocampista francese ha firmato con i giallorossi un quinquennale fino al 2028 e guadagnerà circa 3 milioni a stagione. Aouar lascia la Ligue 1 dopo 179 presenze. Il giocatore vestirà la maglia numero 22 che fu di Zaniolo.

Pro Aouar

L’arrivo di Aouar porterà alla Roma più qualità e fantasia. Visione di gioco, dribbling sono marchi di fabbrica del giocatore molto tecnico che darà alla squadra un tasso tecnico importante che spesso nella stagione conclusa è mancato. A questi fattori si aggiunge anche quello della duttilità. Mou infatti potrà far giocare il francese in diversi ruoli sia in mezzo al campo ma anche sulla trequarti potendo avvicinare alla porta un calciatore che in Francia ha collezionato 30 gol e 24 assist (in 7 anni) aiutando la Roma in fase realizzativa.

Contro Aouar

Le incognite su Aouar riguardano il capitolo infortuni. Il francese nell’ultimo anno non ha quasi mai visto in campo giocando soltanto 18 partite fra campionato e coppe per via di infortuni alla caviglia e di natura muscolare. La sua tenuta fisica è il rebus principale, a cui si aggiunge che il suo calcio è improntato sul possesso palla, molto diverso da quello proposto dalla Roma di Mourinho. Infine l'adattamento ad un altro calcio visto che nella sua carriera ha giocato soltanto con la magla del Lione, dalle giovanili alla prima squadra.