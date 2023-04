Calciomercato Roma: Aouar obiettivo concreto, ma nessuna visita a Trigoria

In attesa della partita importantissima contro il Feyenoord valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League, la Roma guarda al mercato e ri-mette il mirino su Aouar.

Aouar obiettivo giallorosso

Aouar è da tempo un obiettivo di mercato della Roma. Il club capitolino ha seguito da vicino il trequartista anche nella scorsa estate. Il franco-algerino si libererà a parametro zero dal Lione al termine della stagione diventando un pezzo pregiato del mercato. La Roma si sta muovendo con anticipo per arrivare per prima sul giocatore.

Nessuna visita medica

Nelle ultime ore circola la voce che Aouar avrebbe sostenuto le visite mediche con la Roma al Campus di Trigoria. Dall’ambiente giallorosso trapela che non c’è stato nulla anche perché non è quello il luogo in cui la Roma programma ed effettua le visite mediche ai suoi futuri tesserati. Da Trigoria invece si sottolinea il forte interesse per il centrocampista, gradimento reso ancora maggiore per via dello stato di futuro parametro zero del giocatore.

Le incognite su Aouar

Aouar (’98) nella stagione in corso non è stato protagonista nel Lione per via di diversi problemi fisici accusati. Per lui soltanto 14 presenze fra Ligue 1 e coppe, per un totale di 516 minuti giocati. Giocatore di grande qualità e capace di ricoprire più ruoli, le incognite su di lui sono legate proprio alla sua tenuta fisica. La Roma resta comunque vigile sul giocatore.