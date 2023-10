Conte si candida per il post Mou. Ecco le parole del tecnico

Domenica la Roma ripartirà col suo campionato all’Olimpico contro il Monza. In panchina ci sarà Mourinho, almeno fino al termine della stagione. Il futuro dello Special One a Trigoria non è mai stato così incerto, e fra i candidati alla panchina romanista spunta Antonio Conte e non solo come idea dei tifosi.

L’esonero smentito

Poco più di una settimana fa la Roma ha smentito le voci sull’esonero di Mou. La voce fatta circolare dal CdS è stata subito bollata come fake dal club giallorosso che ha precisato di non stare pensando di cacciare il lusitano e non di aver alcun genere di ultimatum.

L’Arabia e il Portogallo

Il contratto di Mourinho è in scadenza con la Roma nel giugno del 2024 e al momento a Trigoria non si parla di rinnovo. Come prassi, i Friedkin spostano tutti i rinnovi al termine della stagione tracciando un bilancio sull’annata. Le offerte per Mou non mancano: dall’Arabia come confermato dallo stesso allenatore che ha aperto al suo trasferimento dopo aver rifiutato in estate la miglior offerta mai avuta da un tecnico come ha dichiarato, ma anche dal Portogallo con la federazione portoghese che da tempo spinge per avere lo Special One come commissario tecnico.

Arriva Conte?

Chi sarà il futuro allenatore della Roma dopo Mourinho? Non è dato saperlo ancora ma di certo c’è la candidatura di Antonio Conte. L’ex ct della Nazionale ha parlato al programma Belve (in onda domani sera, ndr). Fra le anticipazioni c’è la voglia dell’ex allenatore di Inter e Juventus fra le altre di trasferirsi nella Capitale: “Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere per la passione che ti trasferiscono. Mi auguro un domani che ci sia la possibilità di fare questa esperienza”. Per saperne di più bisognerà attendere la puntata ma il nome di Conte è uno di quelli che infiamma non poco la tifoseria e che potrebbe sostituire una figura importante come quella di Mou. Inoltre la figura di Conte sulla panchina giallorossa sarebbe un passo importante per la permanenza di Lukaku.