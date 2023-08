La Roma accontenta il Santos, ma la trattativa per Marcos Leonardo non si sblocca. Ecco perché

Fino ad oggi, estate da dimenticare per la Roma. Il club giallorosso continua nell’affannata ricerca di un attaccante quando mancano dieci giorni al via del campionato. Obiettivo resta il giovane Marcos Leonardo ma la trattativa non si sblocca nonostante gli sforzi della Roma.

La Roma accontenta il Santos

All’apparenza il Santos ha vinto il braccio di ferro con la Roma. Il club giallorosso ha infatti modificato più volte la propria offerta per l’astro nascente del Brasile venendo incontro alle richieste del Santos. La Roma è arrivata ad offrire 12 milioni di euro cash, più sei di bonus più il 10% della futura rivendita con un pagamento dilazionato. Il giocatore non si allena in gruppo e sta forzando la mano per vestire giallorosso.

Aguirre spaventa la Roma

Nonostante lo sforza economico, a Trigoria è arrivata la doccia gelata dal Brasile. Il nuovo allenatore del Santos Diego Aguirre ha stoppato il trasferimento. Queste le sue parole alla conferenza stampa di presentazione: “Non ho ancora parlato con Marcos Leonardo, lo farò presto. Capisco la situazione del giocatore, è normale, Marcos ha ottime possibilità per sé e per la sua famiglia. Ma ho davvero bisogno di lui e non credo sia possibile che se ne vada in questo momento. Tra l’altro non abbiamo un suo sostituto. Mi piacerebbe che rimanesse con me e cercherò di aiutarlo a segnare tanti gol e ad essere venduto per 30 milioni". Parole che spaventano la Roma e che complicano la cessione dell’attaccante anche perché il Santos ha venduto al Chelsea l’altro centravanti di punta della squadra finendo nel mirino dei tifosi che contestano la società.

Le alternative

Con la pista brasiliana che rischia di svanire la Roma valuta altri profili. Si seguono i colombiani dell’Atalanta Muriel (’91) e Zapata (’91) col secondo che piace di più ma non troppo. Mou preferirebbe Arnautovic (’89) su cui c’è anche l’Inter ma il Bologna fa muro. Vista la situazione complicata non si esclude un tentativo al fotofinish per Lukaku (’93) su cui è tramontata la pista Juventus e che il Chelsea ha messo fuori dai piani tecnici della squadra.