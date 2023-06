Taylor nel mirino di Mou e romanisti: interviene la Uefa

L’amarezza e la rabbia in casa Roma per la sconfitta nella finale di Europa League è ancora tanta. Il mondo giallorosso ha trovato il colpevole della mancata vittoria nell’arbitro Taylor, che è stato bersaglio dei tifosi e di Mou tanto da far intervenire la Uefa.

Taylor il “colpevole”

L’arbitro Taylor è stato protagonista assoluto della finale della Puskas Arena. Il fischietto inglese ha mandato su tutte le furie il mondo Roma per via del suo arbitraggio, molto discutibile. Ai giallorossi non è piaciuta la gestione dei cartellini e le mancate espulsioni di Lamela e Rakitic, due che poi realizzeranno due calci di rigore nel finale. Ma quello che ha fatto infuriare davvero il popolo romanista è la mancata concessione del calcio di rigore (risultato di 1-1 a pochi minuti dal termine) per un fallo di mano di Fernando su cross di Matic con veementi proteste dei calciatori in campo e non solo.

Mou e tifosi contro Taylor

Nel post partita Mourinho si è scagliato subito contro l’arbitro. Il portoghese ha prima parlato alle televisioni sottolineando che la finale sia stata influenzata dall’arbitraggio per poi nei parcheggi insultare Taylor: “Sei una f…a disgrazia”. Pure la società giallorossa tramite Tiago Pinto non ha digerito la direzione di gara: “Risulta chiaro che non è stata equilibrata”. Il fischietto inglese è stato poi bersaglio dei tifosi della Roma all’aeroporto di Budapest. Taylor, con la sua famiglia, è stato insultato dai romanisti presenti (cori pro Roma ma tanti insulti) che oltre alle parole hanno lanciato una sedia e si sono avvicinati all’arbitro che scortato si è allontanato.

Interviene la Uefa

L’aggressione all’arbitro non è piaciuta alla Uefa che con un comunicato ha condannato l’episodio: “La UEFA condanna con veemenza il comportamento violento nei confronti del suo arbitro Anthony Taylor e della sua famiglia. Tali azioni sono inaccettabili e minano lo spirito di fair play e rispetto che la UEFA sostiene. Gli arbitri svolgono un ruolo cruciale nel garantire l'integrità e l'equità del gioco, e la loro sicurezza e il loro benessere sono della massima importanza". Intanto la Uefa ha aperto un’inchiesta su Mou che rischia una lunga squalifica.

A prendere le difese dell’arbitro, non per la direzione di gara, ma per i fatti post match tanti volti noti dello sport come l’ex Juventus Claudio Marchisio e della politica con il Ministro dello Sport e peri giovani Abodi che sui social ha scritto: “Diciamo sempre: lo sport educa soprattutto a perdere. Ci sono sconfitte che fanno male, che riteniamo ingiuste, nello sport come nella vita, ma questo non giustifica MAI atteggiamenti e linguaggi inaccettabili, soprattutto, da parte dei protagonisti, peraltro professionisti”.

A difesa dell'arbitro anche la Premier League: "Siamo scioccati e sconvolti dall'inaccettabile aggressione Anthony Taylor e alla sua famiglia mentre tornavano dalla finale di Europa League. Nessuno dovrebbe subire il comportamento imperdonabile che ha dovuto sopportare. Anthony è uno dei nostri ufficiali di gara più esperti e affermati e sosteniamo pienamente lui e la sua famiglia".