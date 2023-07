La Roma torna Adidas: i dettagli sulla maglia della nuova stagione

La Roma ha ufficializzato l’accordo con Adidas che sarà il nuovo sponsor tecnico della squadra giallorossa per prossimi anni a trent’anni dall’ultima volta

Maglie iconiche

“Tutte le strade portano ai due colori. Daje” scrive sui social il noto marchio tedesco. Infatti si tratta di un ritorno a passato per il club capitolino e il marchio tedesco. Era il 1978 infatti la prima volta in cui la Roma vestiva una maglia Adidas (19 aprile 1978, vittoria 2-1 contro il Verona). Il legame fra giallorossi e Adidas è forte anche perché l’azienda ha cucito e realizzate alcune maglie iconiche e legate a leggende giallorosse da Di Bartolomei a De Sisti, da Giuseppe Giannini ad Aldair e Francesco Totti che con la maglietta targata Adidas face il suo debutto con la Roma.

Questo l’annuncio della Roma: "AS Roma e Adidas tornano a collaborare grazie alla partnership che vedrà il brand dalle famose tre strisce vestire tutte le squadre giallorosse (maschile, femminile, giovanili ed Esports) a partire dalla stagione 2023-24. È il 19 aprile del 1978 la prima volta in cui i colori giallorossi vengono utilizzati su una maglia adidas. Quel giorno la Roma vincerà in casa contro il Verona per 2-1. Poco più di un mese dopo, il 7 maggio del 1978, l’amatissimo capitano Agostino Di Bartolomei segnerà un gol indossando proprio quella maglia. Tra i protagonisti con quelle divise ci sono anche altre due bandiere come Sergio Santarini e Giancarlo De Sisti. Tra il 1991 e il 1994 adidas conquista definitivamente il cuore dei tifosi romanisti realizzando alcune delle maglie più apprezzate di sempre. Sono gli anni di grande passione, di sfide memorabili e di momenti scolpiti nell’immaginario romanista, stagioni durante le quali, a indossare la maglia giallorossa, saranno alcuni dei giocatori più amati dai tifosi della Roma: Rudi Voeller, Thomas Haessler, Giuseppe Giannini, Abel Balbo, Ruggiero Rizzitelli, Aldair per citarne alcuni. Il 28 marzo 1993 Francesco Totti farà il suo primo passo nella storia del Club proprio indossando una maglia adidas, esordendo in Serie A durante un Brescia-Roma".

Roma squadra premium

L’accordo fra Roma e Adidas è molto riservato e la durata minima è di tre anni. La Roma entrerà a far parte delle sponsorizzazioni Premium insieme ad Ajax, River Plate, Flamengo e Celtic. Non il top di gamma come la categoria Elite (Juventus, Bayern Monaco, Manchester United, Arsnea, Real Madrid) che avranno introiti maggiori e kit speciali. In caso di buoni risultati la Roma potrebbe salire di categoria. Qui tutte le differenze fra Elite e Premium.

La nuova maglia

Giovedì è prevista la presentazione della nuova maglia della Roma per la stagione 2023/2024. La nuova divisa casalinga sarà di color rosso e sul petto ritornerà il lupetto di Gratton al posto del classico stemma. A completare il completo di casa tre strisce sulle spalle e rifiniture giallo ocra su maniche e colletto. Bianco avorio sarà il colore della maglia da trasferta mentre nera con dettagli in rosso la terza divisa.

Intanto il negozio Adidas in via Del Corso ha trasformato le sue vetrine in giallorosso con tre graffi pronti a svelare la nuova divisa nei prossimi giorni.