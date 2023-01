Nuova maglia Roma, i tifosi protestano a Trigoria

Per la prossima stagione la Roma vestirà Adidas lasciando New Balance. L'accordo con il brand d'abbigliamento sportivo tedesco però ha causato un pò di malumore fra i tifosi, causa la nuova maglia.

La nuova maglia

Come trapelato nei giorni scorsi, la maglia della Roma 2023/2024 targata Adidas sarà un tuffo negli anni '90. Infatti il marchio tedesco ha intenzione di richiamare la divisa giallorossa della stagione 1992/1993, anno del debutto di Francesco Totti in Serie A. Il completo casalingo vedrà la maglia rossa bordata di giallo con lo stemma del lupetto di Gratton stilizzato sul petto e non quindi lo stemma della Lupa.

La protesta dei tifosi

A Trigoria un gruppo di tifosi non ha digerito l'addio allo stemma. Sui muri del centro d'allenamento della Roma è apparsa una scritta: "Adidas AS Roma ridateci il nostro stemma!" firmato ASR con tanto di bandiera del vecchio simbolo giallorosso. Chiaro ed evidente la volontà dei tifosi romanisti di avere sul petto lo storico stemma con la Lupa capitolina.

Roma Premium e non Elite

In attesa dell'ufficialità della nuova maglia, la Roma ha annunciato la nuova collaborazione con Adidas lo scorso dicembre. Il club capitolino è inserito nella categoria Premium e non Elite del brand sportivo tedesco. Nuovi incassi quindi per i giallorossi anche se non avranno, almeno per il momento, i benefici di altri club inseriti in prima fascia ovvero kit remake, quarta maglia e per i tifosi niente maglie autentiche dei calciatori che scendono in campo. Qui tutte le differenze fra Premium e Elite.