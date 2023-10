Adidas e Roma celebrano la terza maglia al Macro

Sabato 30 settembre 2023 la Roma e Adidas hanno celebrato la terza maglia della squadra con una serata evento a tinte arancioni al museo MACRO. L’iniziativa ha voluto esaltare il nuovo kit della squadra di Mourinho riproponendo il connubio moda e calcio tramite una serata block core, portando la maglia dal campo alla strada.

A sfilare sull’Orange Carpet più di 400 invitati a cui è stata donata una box edizione limitata con la nuova maglia nera per mixare il proprio look col kit dai dettagli giallo-arancio rossi. Tanti gli ospiti del mondo dello sport e dello spettacolo da Ambra Sabatini a Furlani, passando per Noemi e per Aouar, Bove, Cristante, Mancini, Valentina Giacinti, sportivi come Furlani, Ambra Sabatini.

Dopo la sfilata l’intrattenimento ha visto line-up musicale, che prevedeva le performance di SickLuke, Franco126, Hello Mimmi, Qursarina e Ultracreature, che hanno portato sul palco la maglia, sotto i simboli di Adidas e dell’iconico Lupetto.