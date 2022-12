Roma-Adidas: giallorossi nella categoria Premium e non Elite

Per la prossima stagione e non solo, la Roma vestirà Adidas, come nei primi anni '90, abbandonando la partnership con New Balance. Il noto brand inserirà la Roma, che presenterà la nuova maglia a luglio 2023, nella categoria Premium e non in quella Elite.

La Roma nella categoria Premium

Passare ad Adidas consentirà alla Roma di aumentare i proprio incassi ma il club giallorosso non è considerato team da prima fascia per i tedeschi. Adidas divide le sue partnership in Elite e Premium. Nella prima catergoria rientrano top team come Manchester United, Real Madrid, Arsenal, Bayern Monaco e Juventus. La Roma farà parte della seconda categoria insieme ad Ajax, Riverl Plate, Flamengo e Celtic. Una piramide di sponsorizzazione che perà è fluida per l'Adidas e che potrà cambiare in base alle vendite.

Le differenze

Cosa cambia per la Roma rientrare nella categoria Premium? Le differenze fra le due categorie sono: