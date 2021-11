AS Roma: Zaniolo e Abraham deludono e arrivano i primi fischi dell'Olimpico

Cinque gol in due in undici partite di campionato e sei in Conference League, preliminare compreso. Questi sono i numeri impietosi di Tammy Abraham e Nicolò Zaniolo a questo punto della stagione. Statistiche altamente sotto la media per l'attaccante e l'esterno offensivo titolari della Roma di Mourinho, che in Serie A ha soltanto il settimo attacco del campionato. Sfortuna, prove opache, stanchezza, egoismo e tanta imprecisione fra i fattori di questi due giocatori che dovrebbero trascinare i giallorossi. E per i due, sostituiti da Mourinho nella partita Roma-Bodo/Glimt con i giallorossi in svantaggio, sono arrivati pure i primi fischi dell'Olimpico.

Cercasi il vero Zaniolo

Nicolò Zaniolo lo sa bene, ricominciare dopo aver saltato completamente una stagione per un grave infortunio è difficile. L'esterno giallorosso c'ha messo un pò a ritrovare la forma, come è giusto che sia, ma una volta trovata manca sempre qualcosa. Zaniolo doveva essere l'acquisto in più della Roma per questa stagione, ma al momento sembra un corpo estraneo al resto della squadra di Mou. L'esterno giallorosso decisivo e importante con i suoi strappi (vedi il Derby) è un fattore sì ma gioca da solista ed è troppo egoista. Infatti più che al risultato di squadra Zaniolo sembra ossessionato dalla ricerca di quel gol che in Serie A manca da Spal-Roma del 22 luglio 2020. In questa stagione il classe 1999 ha trovato la via delle rete soltanto contro il Trabzonspor nel preliminare di Conference League, per il resto poche buone prestazioni, un'espulsione e tanti cartellini gialli. Nella partita contro il Bodo/Glimt, Zaniolo lanciato a rete è rimontato da un difensore norvegese, e l'esterno invece di servire Abraham solo al centro dell'area si incaponisce nel cercare la soluzione soluzione sventata dalla difesa. Questa è l'azione che fotografa al meglio il momento di Zaniolo, che troppo spesso cerca la soluzione personale invece che la giocata corale per il bene della squadra. Pesa anche la scelta di Mourinho di schierare in continuazione la stessa formazione, e quindi la stanchezza accumulata dal calciatore va ad incidere sulla lucidità. Al momento del cambio, al 66esimo sono piovuti i primi fischi per lui all'Olimpico. Zaniolo è un talento, ma il calcio è un gioco di squadra. Da solo molto difficilmente vinci le partite, e tantomeno trofei. Per Zaniolo è arrivato il momento di resettare e mettersi a totale disposizione della squadra, di prendere in considerazione pue l'assist, la giocata per il compagno invece che soltanto la gloria personale.

Abraham, dove sono i gol?

Un attaccante deve segnare. C'è poco da aggiungere, e Abraham segna pochissimo. L'inglese ha segnato soltanto due gol in Serie A e due in Conference League. Troppo poco per essere l'attaccante titolare della Roma. Va detto che l'ex Chelsea è stato molto sfortunato visto che ha colpito ben sei legni, fra pali e traverse, fra campionato e coppa. Alla sfortuna però si aggiunge, l'imprecisione, sei pali non sono pochi e forse dimostra che Abraham non è un vero e proprio finalizzatore. In effetti l'attaccante di Mou, esprime il suo meglio quando si allontana dalla porta e dialoga con i compagni, fraseggia ma in questo momento all'inglese non riesce bene nemmeno questo. Abraham è finito in un vortice negativo, in cui non riesce ad emergere nonostante la fiducia incondizionata di Mou che lo ha eletto titolare senza sè e senza ma. Gli applausi che arrivano puntuali per lui già quando entra per la ricognizione del campo, sono stati sostituiti ieri al momento della sostituzione con alcuni fischi. Ma gli attaccanti vivono di momenti, un gol magari già a Venezia potrebbe riportare nuova linfa ad Abraham e ritrovare la sintonia col pubblico giallorosso.

Zaniolo e Abraham sono due dei grandi leader della Roma di Mourinho, ma leader si diventa con le prestazioni sul campo e non sono diritti che si acquistano per nome. Adesso c'è il Venezia, una partita che i due non possono fallire, poi la sosta per ricaricare le pile fisiche e mentali perchè la Roma ha bisogno di loro ma soprattutto dei gol del suo attacco.