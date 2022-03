Abraham, quanti gol! L'inglese mette nel mirino Montella e Batistuta

Tammy Abraham è una delle poche luci a brillare in casa Roma. L’attaccante inglese, nonostante qualche passaggio a vuoto, non sta facendo mancare il suo apporto alla squadra a suon di gol e ha messo nel mirino Batistuta e Montella due bomber iconici del club giallorosso

Abraham fondamentale

Abraham è fondamentale per la Roma e per Mourinho. L’inglese per leadership caratteriale e tecnica è l’unico vero calciatore imprescindibile fra i giallorossi. Alla Roma, Abraham è stato investito di un ruolo che non aveva mai avuto nella sua esperienza al Chelsea, ovvero quello di leader. L’inglese, fortemente voluto da Mou, sta ripagando la fiducia di tutto l’ambiente e la cifra spesa per lui: 40 milioni di euro più bonus. Abraham è un beniamino dei tifosi con cui spesso si intrattiene nei post partita, ed è il punto di riferimento della squadra in campo. Le migliori partite il numero nove, le ha giocate quando ha avuto al suo fianco una punta in supporto (più Zaniolo che Shomurodov) con cui dialogare e liberarsi dalla marcatura dei difensori avversari. Giocate di fino, regista avanzato che ricorda vagamente Dzeko quando bisogna cucire il gioco, corsa e sportellate con i difensori avversari ma soprattutto i gol. Così Abraham ha conquistato la Roma.

I numeri di Abraham

Abraham al primo anno alla Roma sta segnando tanto, tantissimo. Ad oggi in 35 presenze, Abraham ha messo a segno 19 reti (70 sono quelle messe a segno dalla Roma in stagione) di cui 12 in Serie A, 1 in Coppa Italia e 6 in Conference. Un cecchino di trasferta (12 gol lontano dall’Olimpico) un po' meno in casa (7), ma infallibile dal dischetto (2/2) di cui l’ultimo da tre punti a La Spezia. Una crescita esponenziale dell’inglese che col Chelsea aveva chiuso al massimo con 18 reti in una stagione, e si era fatto valere da bomber soltanto in Championship (serie B inglese) superando abbondantemente i 20 gol con le maglie del Bristol e dell’Aston Villa.

Montella e Batistuta nel mirino

Con questi numeri Abraham ha messo nel mirino due totem dell’attacco della storia della Roma, ovvero Montella e Batistuta, mentre Dzeko è stato quasi doppiato (10 gol per il bosniaco nella stagione d'esordio in giallorosso 2015/2016). Infatti sia l’Aereoplanino che il Re Leone, alla loro prima stagione in giallorosso (rispettivamente stagione 1999/2000 e 2000/2001) hanno messo a segno 21 gol. Per Abraham con tutta la seconda parte di Conference League da giocare e undici partite rimaste al termine del campionato, il sorpasso sembra un gioco da ragazzi.