Abraham niente gol e tanta panchina. Per la Roma è cedibile

Fra i diversi problemi della Roma, dal troppo nervosismo al poco gioco, spicca Tammy Abraham. Da eroe della scorsa stagione, l’inglese sta diventando un peso per i giallorossi che stanno prendendo in considerazione la sua cessione.

Abraham, che discesa

Ventisette gol alla prima stagione in giallorosso con numeri migliori addirittura di un mostro sacro del Pantheon giallorosso come Batistuta. Si era presentato così Abraham che l’anno scorso trascinò la Roma in campionato e alla vittoria della Conference League. Al primo anno però sta seguendo un secondo disastroso per l’attaccante inglese. In questa stagione Abraham ha messo a segno soltanto 7 gol, l’ultimo a febbraio contro l’Empoli (unico gol casalingo della stagione dell’inglese). Numeri lampanti dell’involuzione del numero nove di Mourinho.

Pochi gol, tanta panchina

Il rendimento di Abraham è costato all’attaccante anche il posto da titolare indiscusso. Infatti Mou non è contento del suo giocatore. Inizialmente l’allenatore l’aveva sempre protetto adesso non ci pensa due volte prima di metterlo comodo in panchina, soprattutto nelle partite importanti e preferendo Belotti (zero gol in campionato). Nell’ultimo periodo Abraham è partito dalla panchina contro la Juventus, Real Sociedad (ritorno) e Lazio. Tre partite fondamentali che la Roma ha affrontato senza il suo numero nove. Oltre alla scarsa vena realizzativa, Abraham sta pagando più che un atteggiamento svogliato (vedi l’esultanza al gol di Mancini) un approccio mentale debole alla partita senza mai riuscire ad entrare nel match ed a incidere.

Abraham sul mercato

La Roma sta tirando le somme e ad oggi Abraham è cedibile. I giallorossi sono pronti a cederlo in cambio di 40 milioni di euro (richiesta minima). Il giocatore piace in Premier League, il Chelsea ha il diritto di recompra a 80 milioni di euro ma non sembra intenzionato a puntare sul giocatore. Forte l’interesse, già dalla scorsa estate, dell’Aston Villa ma a Trigoria non è arrivato nulla di concreto. Segue l’evolversi della vicenda anche il Manchester United.