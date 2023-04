Abraham e Belotti non segnano: Mou ridisegna l'attacco

Nonostante le numerose assenze la Roma ha vinto e convinto contro la Sampdoria nell’ultimo turno di campionato trovando i gol dei centrocampisti, ma no quelli degli attaccanti. Per questo Mou valuta soluzioni alternative per il finale di stagione.

Abraham e Belotti a secco

Gli attaccanti della Roma non segnano e questo è un grande problema. Contro la Sampdoria Mou ha organizzato la staffetta delle punte con Abraham dal 1’ e Belotti a gara in corso ma entrambi sono rimasti a secco. L’inglese, lontano parente del bomber ammirato lo scorso anno, non solo non è presenze in zona gol ma non è mai nel vivo delle azioni giallorosse, spesso in ritardo e anticipato dai difensori avversari. Per lui la cessione è sempre più opzione concreta con la Roma che cerca già un sostituto. Il Gallo che nelle ultime settimane sta risalendo le gerarchie si fa apprezzare per l’impegno e la lotta ma il suo bottino in campionato è nullo. L’ex Torino ha segnato soltanto tre gol: uno in Coppa Italia e due in Europa League. Pochissimo.

Wijnaldum e compagni

A trovare la via del gol nella Roma oltre al solito Dybala adesso ci sono i centrocampisti e gli esterni. Wijnaldum MVP del match contro la Sampdoria con i suoi inserimenti sta apportando tanto alla Roma e sta facendo capire quanto sia stata pesante la sua assenza nella prima parte di stagione. El Shaarawy quando chiamato in causa fa il suo e anche da esterno trova la via del gol (4 gol). Solbakken è entrato bene contro la Samp, non ha segnato ma ha servito un assist facendosi trovare pronto.

Mou stravolge l’attacco

Viste le difficoltà dei suoi attaccanti e la verve invece dei centrocampisti ed esterni Mou sta pensando a cambiare qualcosa in avanti. Lo Special One è pronto a mettere in panchian sia Abraham che Belotti, facendo agire da punta Dybala (10 gol e 7 assist in Serie A). A supporto della Joya posto fisso per Pellegrini e il ritrovato Wijnaldum (con Cristante e Matic in mediana) oppure con l’olandese più dietro e con uno fra El Shaarawy e Solbakken dal 1’ per una Roma più offensiva e ficcante. Un nuovo modo per la Roma per trovare i gol e per puntare ad un posto in Champions League.