Il Gallo non canta, Abraham stecca: fallito l'esperimento doppio centravanti per la Roma

Dopo aver chiuso nel cassetto, per infortuni e squilibrio l'esperimento dei Quattro Tenori, Mourinho è pronto ad accantonare anche l'opzione doppio centravanti. L'attacco della Roma continua a deludere e la coppia Abraham-Belotti è la prova lampante.

La coppia non va

I primi 45 minuti di Roma-Ludogorets sono la massima espressione di come la Roma non sia pronta al doppio centravanti e di come i due attaccanti non siano in grado di stare insieme nella Roma. Abraham-Belotti erano stati scelti da Mourinho per scardinare la modesta difesa bulgara ma nessuno dei due è riuscito "nell'impresa". Se da un lato la Roma regala ai suoi attaccanti palloni sporchi, vero è che sia Belotti che Abraham non riescono mai, o quasi, a mettersi in condizione per far male alle difese avversarie. Inoltre i due presentano una forma fisica che arrivati a novembre non è accettabile. Contro il Ludogorets altra prova nettamente insufficiente per i due attaccanti che continuano il loro periodo no sottoporta ma non solo con Mou che ha abbandonato il doppio centravanti nella ripresa dando spazio ad una punta e una serie di trequartisti/seconde punte iperoffensivi, vedi Zaniolo e Volpato che hanno cambiato la partita. Un problema quello del gol che non lascia pace a Mourinho e ai tifosi della Roma.

Il Gallo non canta

Appannamento fisico, mentale, tencico per Andrea Belotti. Il Gallo inseguito per tutta l'estate e arrivato a campionato iniziato a Trigoria non riesce ad ingranare la marcia. Il primo tempo contro il Ludogorets è stato imbarazzante per l'attaccante campione d'Europa con l'Italia di Mancini. Il centravanti non è riuscito a controllare un pallone, a concludere una giocata dal tiro in porta all'appoggio al compagno, al dribbling. Una prova horror che ha costretto Mourinho a tirarlo fuori dalla mischia all'intervallo. Brutta partita di Belotti che resta fermo a due gol (entrambi in Europa League) in 14 partite con la maglia giallorossa.

Abraham fantasma

Se Belotti fa male, Abraham non fa meglio. L'inglese è la controfigura dell'attaccante ammirato nella scorsa stagione. Abraham ha perso la brillantezza e il feeling col gol che lo aveva portato a battere i record di Batistuta e Montella nella scorsa annata. L'ex Chelsea contro il Ludogorets ha ancora mostrato una condizione fisica non ottimale e una confusione mentale inaspettata. Fotografia della sua condizione quando nel secondo tempo riceve dentro l'area e invece di tirare fa una finta per liberarsi dell'avversario, riesce nel suo intento e poi fa un'altra finta, inutile, perdendo il pallone. Prestazione negativa che fa seguito a quella di Verona dove ha clamorosamente sprecato un gol fatto a porta vuota. Magro il bottino stagionale di Abraham, 2 gol in Serie A e uno in coppa. La Roma ha bisogno dei suoi gol.