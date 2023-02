La Roma di Tiago Pinto: fra top, flop e riserve il portoghese costruisce la rosa giallorossa

Tiago Pinto è stato protagonista della consueta conferenza stampa post mercato. Un fiume in piena il portoghese che oltre a Zaniolo ha parlato anche degli acquisti: “Ci sono calciatori presi per fare la differenza e ci sono calciatori presi per fare le riserve e altri per una prospettiva di quattro, cinque anni. E questo spesso non viene valutato”.

I calciatori che fanno la differenza

Tiago Pinto ha parlato di calciatori che fanno la differenza. Ma quali sono gli acquisti di Tiago Pinto rientranti in questa categoria? Sicuramente fra questi c’è Paulo Dybala ('93), autentico capolavoro di mercato del portoghese. La Joya arrivata in estate è il top player della squadra. Nonostante una stagione non esaltante fra questi inseriamo anche Tammy Abraham ('97) che nella scorsa stagione ha trascinato la Roma a suon di gol e che ora è in fase di ripresa. Wijnaldum (in prestito) doveva far parte di questo gruppo. Anche se non in campo, anche Mourinho con la sua storia può inserirsi in questa categoria.

Prospettiva

Ci sono giovani di prospettiva acquistati da Tiago Pinto? Dei giovani di prospettiva, in realtà ci sono acquisti che non hanno portato fino a questo momento frutti sperati. Sicuramente parliamo di Kumbulla (2000) protagonista di due stagioni deludenti e artefice in buona parte dell’eliminazione dalla Coppa Italia da parte della Cremonese. Solbakken (’98) arrivato a gennaio è stato bocciato da Mourinho perché non pronto. Celik (’97) non convince al 100%. Matic (’88) utile alla causa, per motivi anagrafici non può essere considerato un giocatore di prospetto così come Rui Patricio ('88). Proprio per la porta c’è Svilar ('99), ma una sola presenza e nulla più dal suo arrivo. El Shaarawy (’92) ora più che mai fondamentale per la Roma, è in scadenza e il rinnovo è in bilico per scelta del club.

Le riserve e i flop

Nella categoria di riserve troviamo fra gli acquisti di Tiago Pinto ci sono Camara ('97) e Belotti ('93). Il primo è arrivato causa infortunio Wijnaldum ('90) e non era nemmeno dispiaciuto per gamba e dinamicità diversa rispetto agli centrocampisti, ma poi è finito nel dimenticatoio. Il suo futuro alla Roma è praticamente da escludere. Il Gallo è arrivato per fare il vice Abraham, solo tre gol all’attivo (in coppe), da lui ci si aspetta di più. Anche l’ultimo arrivato, Llorente si inserisce in questo quadro. Tiago Pinto con molto coraggio però ha pure parlato dei suoi errori di mercato Vina ('97, 13 milioni spesi) e Shomurodov ('95, quasi 20 milioni spesi), deludenti e andati via in prestito, come detto dallo stesso gm sono stati sua responsabilità. Ma fra i flop del portoghese troviamo anche Reynolds ma anche Maitland-Niles che hanno salutato Trigoria.

Quanta Roma di Tiago Pinto?

In conclusione nella Roma titolare di oggi quanti sono acquisti di Tiago Pinto? Prendendo in considerazione l'ultima formazione giallorossa schierata contro l'Empoli, la migliore secondo Mou che se avrebbe schierato l'undici tipo contro la Cremonese avrebbe perso in campionato, sono cinque gli acquisti del gm portoghese. I calciatori in questione sono: Rui Patricio, El Shaarawy, Matic, Abraham e Dybala. Il resto della formazione tipo è ancora figlia delle gestioni Monchi e Petrachi.