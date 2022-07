È Dybala-mania: gli omaggi dei tifosi alla Joya

L'arrivo di Dybala alla Roma ha scosso in positivo tutto l'ambiente giallorosso. I tifosi romanisti sono impazziti di gioia per l'arrivo dell'argentino e come successo con Mourinho, anche per la Joya non mancano gli omaggi del popolo romanista.

La birra per Dybala

16Birra è una birreria straconosciuta nell'ambiente giallorosso. Molti suoi prodotti infatti sono stati dedicati alla Roma dalla "Specialone" e la Capitan16 in omaggio rispettivamente a Mourinho e De Rossi arriva la "21 e Joya" la birra in onore a Paulo Dybala. In vendita da oggi in lattine da 330 ml è un'American Ipa 6%.

L'etichetta è realizzata dal Pupazzaro celebre autore delle altre etichette. Nella "21 e Joya", Dybala è ritratto come uno studente con una lavagna alle sue spalle dovei il "10" e la "lode" sono sostitute da numero 21 e dalla parola Joya. Questo l'annuncio di 16birra: "La pazza JOYA di essere Romanisti… eccola! Da domani nei migliori… solo da noi!".

Gli altri omaggi

Non solo la birra ma per Dybala è arrivato pure un murale. Infatti Anonimo 74, è stato autore di un'opera di street art in omaggio all'argentino. Il murale "San Paulo la Joya" si trova in Rione Monti a via de' Ciancaleoni ritrae Dybala con gli abiti da santo, giallorossi e con un pallone in mano.

Murale, birra ma anche gelato. Infatti la Gelateria Mamo' ha creato un il gelato la "Joya". Il gusto resta ancora avvolto nel mistero.