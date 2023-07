Dal mercato alla Roma, alla 10 di Totti: tutto su Dybala

Tutti pazzi per Dybala. L’amore dei tifosi romanisti per la Joya è iniziato un anno fa circa ed è ancora forte. Fra mercato e indizi social per la partnership con Adidas della Roma, il calciatore è al centro di mille attenzioni.

Ritorno alla Juve?

In primo piano di Dybala si parla di mercato. L’argentino causa la sua doppia clausola valuta fino a fine mese (12 milioni per l’estero, 20 per l’Italia, ndr) lascia un po' in ansia il popolo giallorosso. Pensieri che però non trovano spazio nella realtà con l’argentino che vuole giocare ancora con e per la Roma e che non lascerà Mou in questa finestra di mercato. Dybala ha respinto le ricche avances dall’Arabia e anche un interesse alla lontana della Juve che si è pentita di aver lasciato partire così facilmente il campione del mondo. In questa finestra di mercato la Roma lavorerà per togliere la clausola aumentando l’ingaggio di Dybala dai 4 milioni di euro attuali a 6 milioni di euro.

L’amore per la Roma

Dybala è innamorato della Roma e dei suoi tifosi. L’argentino, il cui gol contro il Feyenoord è stato eletto dai tifosi come il più bello della stagione giallorossa, si è calato benissimo nell’ambiente romanista dove è coccolato e messo in primo piano. Leader tecnico e carismatico della squadra, Mourinho ha costruito una squadra attorno alla Joya affidando a lui le chiavi della squadra. Un legame forte fra Dybala e Mou destinato a continuare insieme ancora in giallorosso.

Dybala come Totti?

Dopo il mercato di Dybala si parla per il numero di maglia. La Roma ha ufficializzato l’accordo con Adidas e il club ha postato sui social la maglia 10 e la scritta back. La maglia per eccellenza è senza padrone dall’addio al calcio di Francesco Totti. Già al suo arrivo Dybala era andato vicino a vestire quel numero per poi virare per il suo amato 21. L’argentino voleva meritarsi quella maglia così pesante e ha ricevuto la benedizione dell’ex capitano giallorosso con clausola “La 10 a Dybala? La merita se pensa di rimanere altri dieci-venti anni a Roma”.

Intanto sui social Dybala ha messo like alla 10 e l’Adidas ha commentato il post entusiasta. La 10 sotto il nome di Dybala sarebbe un boom economico sia per il club che per il marchio sportivo. Un investimento con ritorno economico importante ma che andrebbe legato anche ad un futuro sportivo di Dybala in giallorosso per diversi anni.

In attesa di capire quale sarà il numero di maglia di Dybala nella prossima stagione, giovedì la Roma svelerà la nuova maglia targata Adidas.