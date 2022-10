Rocca Priora RdP-Vivace Grottaferrata 1-2: Monaco decide il derby

La Vivace Grottaferrata vince il derby contro il Rocca Priora RdP per due a uno al debutto in campionato nel Girone D del campionato Promozione. Decide la partita sentitissima capitan Monaco.

La cronaca

La Vivace parte forte mantenendo alti ritmi per tutto il primo. La formazione di Giovarruscio colpisce il palo in avvio direttamente da una punizione di Riolo e passa in vantaggio al 41esimo con Coletta su azione nata da calcio piazzato. Nella ripresa meglio il Rocca Priora RdP che al 50esimo trova il pareggio con Ingannamorte bravo e fortunato a colpire in area di rigore dopo una serie di rimpalli. La sfida si decide nel finale all'84esimo su calcio piazzato. Monaco capitano della Vivace, su calcio di punizione dai 20 metri finge il cross e calcia verso la porta sorprendendo il portiere avversario e regala così i tre punti ai suoi.

La classifica

Cominica nel migliore dei modi il campionato della Vivace che conquista la sua prima vittoria all'esordio in campionato. Appuntamento rimandato per il Rocca Priora RdP.