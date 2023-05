Rocca Priora RdP-Vis Subiaco 1-1: Tiberi salva i castellani, festa salvezza al Montefiore

Una finale da dentro o play out per il Rocca Priora RdP contro la Vis Subiaco al Montefiore. Al triplice fischio l'uno a uno regala ai castellani la salvezza diretta, mentre per gli avversari ci saranno i play out.

La cronaca

Partita tesa e difficile con le due squadre che si giocano una stagione. A sbloccare la partita sono gli ospiti con Solitari ma sempre nel primo tempo arriva il pareggio di Tiberi. Nella ripresa i padroni di casa spingono ma non trovano il gol della vittoria ma il pareggio basta per festeggiare una salvezza diretta conquistata all'ultima giornata.

La classifica

Il Rocca Priora RdP conquista il suo 37esimo punto del campionato che vale la salvezza diretta. La Vis Subiaco sfiderà in trasferta la Vivace Grottaferrata ai play out.