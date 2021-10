Il Rocca Priora batte la Virtus Roma al novantesimo

Squadra in casa

Squadra in casa Rocca Priora

Vittoria in extremis per il Rocca Priora che nel recupero trova la rete del 3 a 2 e batte in casa la Virtus Roma.

La partita

Partita ricca di gol al Montefiore fra i padroni di casa del Rocca Priora e la Virtus Roma. In vantaggio passano però gli ospiti, subito recuperati da una splendida punizione di Nuzzi che al 27esimo fa 1 a 1. Proprio con questo risultato terminano i primi 45 minuti di gioco. Nella ripresa, al 53esimo Nuzzi segna la sua doppietta personale e porta in vantaggio i castellani al termine di una bella azione personale. Al minuto 67 la Virtus Roma trova la rete del 2 a 2 con Rossini. Quando ormai la partita sembrava volgere al termine col risutato di pareggio, al 90esimo Paolo Troisi trova la rete del 3 a 2 che vale i tre punti per il Rocca Priora.

La classifica

Con questa vittoria in Zona Cesarini, il Rocca Priora sale a quota 8 punti. Virtus Roma ancora bloccata a zero punti dopo quattro giornate.