Rocca Priora RdP-Villa Adriana 3-1: i castellani difendono il primato nel Girone D

Squadra in casa

Squadra in casa Rocca Priora

Il Rocca Priora RdP vince per tre a uno contro il Villa Adriana nella ventiquattresima giornata del Girone D. Successo importante per i castellani che blindano il primato in classifica.

La partita

Parte subito forte il Rocca Priora che sblocca subito la paritta al 14esimo con Ulisse. Un minuto dopo i castellani raddoppiano col solito Troisi uomo in più dei padroni di casa in uno splendido momento di forma. Al 32esimo arriva il gol che chiude l'incontro e porta la firma di Nuzzi. Nella ripresa il Villa Adriana accorcia le distanze al minuto 50 con Barry. Nel finale, nel recupero Di Giammarco, portiere dei castellani, para un calcio di rigore.

La classifica

Il Rocca Priora RdP difende il primo posto e vola a quota 53 punti. Il Villa Adriana resta fermo a 39.