Rocca Priora RdP: Troisi torna al Montefiore

Dopo la separazione di una stagione si ricongiungono le strade fra il Rocca Priora RdP e Paolo Troisi. L'esterno classe 1989 torna così al Montefiore dopo l'esperienza alla Bi.Ti. Marino.

Trosi al Rocca Priora potrebbe riverlarsi la medicina giusta per giocatore e club: l'attaccante esterno a Marino ha giocato una stagione altalenante mentre la società castellana si è salvata col brivido e ha palesato grandi lacune in fase realizzativa (30 gol in 30 partite).

Questo l'annuncio del Rocca Priora RdP: "Torna a casa il fortissimo esterno d'attacco classe '89 Paolo Troisi. Tecnica, gol, sostanza e continuità di rendimento sono garantiti. Paolo is back" I portieri sono tutti avvisati".