Rocca Priora RDP, Rosi: "Contro la Bi.TI. una delle migliori partite stagionali"

Il Rocca Priora RdP ha vinto per uno a zero contro la Bi.Ti. nella ventireesima giornata del Girone D. Colpo grosso della formazione castellana che ha fermato così una delle prime della classe.

Le parole di Rosi

A commentare il successo dei castellani è Adriano Rosi, difensore centrale classe '97: “Venivamo da due sconfitte che potevano “generare” pensieri negativi e che ci potevano creare pressione. Invece, dopo un importante discorso del mister in settimana che ci ha ricordato quanto fosse importante fare risultato, abbiamo sfoderato una delle migliori partite stagionali, scendendo in campo con grande concentrazione e con un ottimo equilibrio di squadra. Quando coincidono queste cose siamo una squadra difficile da battere per tutti. L’avversario di domenica aveva giocatori che in questa categoria fanno la differenza, ma noi non siamo stati da meno. Abbiamo giocato benissimo sin dai primi minuti con una traversa colpita da De Santis ed un paio di occasioni mancate da Tiberi e Molinaro, poi alla mezz’ora del primo tempo è arrivato il gol decisivo di Ulisse che ci ha dato una grossa spinta: riuscire a sbloccare il risultato ti permette anche di impostare questo tipo di partite in un certo modo. Nel secondo tempo abbiamo tirato fuori tutta la nostra quadratura difensiva e loro hanno avuto una sola occasione nitida su cui c’è stata una bella parata del giovane 2004 Troiano che è subentrato a Di Giammarco e si è fatto trovare subito pronto. Alla fine sono arrivati tre punti meritati davanti a un pubblico che ci ha spinto e sostenuto come fatto durante tutta la stagione”.

Per Rosi è una vittoria importantissima: “Una vittoria che ci aiuta a capire che possiamo fare bene con tutti e che consolida sotto l’aspetto motivazionale i nostri progressi. Inoltre ci indica la strada per poterci salvare senza problemi. La qualità della squadra c’è e da quando è tornata la coppia di tecnici composta da Stefano e Gianfranco Guazzoli abbiamo riacquisito una certa solidità difensiva e una notevole forza mentale. Si vive di passione ogni centimetro di campo ed ogni angolo di spogliatoio e questo fa la differenza. Inoltre i ragazzi che sono arrivati a dicembre hanno dato un contributo di spessore”.

Nella prossima giornata il Rocca Priora RDP ospiterà il Velletri: “Sarà un’altra gara importante. Se cogliamo un risultato pieno anche domenica diamo un segnale di continuità e facciamo un passo in avanti verso il traguardo finale. Del Velletri sappiamo poco al momento visti i tanti cambiamenti in rosa, ma quello che ricordiamo bene è la sonante sconfitta subita all’andata che va vendicata con testa, qualità ed attributi: componenti fondamentali che non possono mancare in questa e nelle restanti partite. Domenica come sempre tutto o quasi dipenderà dal nostro atteggiamento in campo: ci faremo trovare pronti, affamati e determinati per conquistare il risultato. C’è una bandiera da difendere, quella del mio paese. Non c’è cosa più onorevole per me che la rappresento da sempre”.