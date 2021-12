Rocca Priora, Luca Ristori: "Troppo presto per guardare la classifica"

La Promozione del Rocca Priora ha rispettato il pronostico nel match contro il Torre Angela, vincendo con un rotondo 4-1 mantenendo così la vetta del Girone D del campionato Promozione.

Le parole di Ristori

Il difensore del Rocca Priora, Luca Ristori classe 1993 ha parlato della gara che difficile nonostante il risultato largamente a favore dei castellani:“Nel primo tempo, forse, abbiamo preso la partita un po’ sotto gamba e poi anche la giornata ventosa ha condizionato il nostro gioco. Inoltre gli avversari, che sicuramente non meritano la classifica attuale, hanno giocato senza nulla da perdere e noi abbiamo fatto un po’ di turnover. Poi, però, sulla lunga distanza è uscita la qualità dei nostri giocatori: siamo andati in vantaggio con una rete di Scacchetti, poi loro hanno immediatamente trovato il pari e poco dopo Troisi ha segnato la rete del 2-1. Da lì la gara si è messa in discesa e abbiamo siglato altri due gol con Nuzzi e ancora Scacchetti”.

La classifica sorride al Rocca Priora ma Ristori invita alla concentrazione: “Ancoraè troppo presto per guardare la classifica: ci sono tante squadre raccolte in pochi punti e tanti scontri diretti da giocare. Inoltre col mercato invernale gli equilibri potrebbero cambiare. Ma questa è una società ambiziosa e il gruppo è molto convinto delle sue potenzialità: non molleremo fino all’ultimo”.

Ristori è al Rocca Priora da due stagioni e nella formazione si trova a suo agio: "Non mi sono mai trovato così bene in un club, nemmeno nelle mie esperienze in società di categoria superiore. Qui c’è un’organizzazione professionale e preparata in tutto, dallo staff tecnico a quello dirigenziale”.

Il calendario

Il 2021 del Rocca Priora si concluderà coi match contro Lodigiani e Atletico Morena: “Il primo avversario ha perso qualche punto ultimamente, ma ha valori importanti. L’Atletico Morena, al momento, è terzo in classifica e quindi saranno due partite complicate. Non firmo mai per un pareggio prima di giocare, ma ottenere quattro punti in queste gare non sarebbe un cattivo risultato”.