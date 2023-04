Rocca Priora RDP (calcio), settore giovanile in linea coi programmi

Rocca Priora (Rm) – Continua in modo costante la crescita del settore giovanile agonistico del Rocca Priora RDP che, grazie al lavoro del direttore sportivo Mike e del responsabile tecnico Fabio Patrizi, si sta togliendo delle belle soddisfazioni anche in questa stagione. L’Under 19 regionale di mister Guido Cotichini in questo momento occupa la quarta posizione ed è stata un po’ frenata dalla sconfitta nell’ultima partita disputata contro l’Atletico Morena. Il club castellano, però, è convinto che questi ragazzi possano ancora agganciare il terzo posto e poi valutare eventuali “sviluppi estivi” sui ripescaggi. Il bilancio dell’annata, comunque, è certamente positivo per un gruppo composto da 2004 che supporta anche la prima squadra grazie alla valorizzazione di qualche elemento interessante. E’ stata più sofferta la stagione dell’Under 18 regionale ora allenata da Daniele Genise. Forse la squadra ha pagato qualche problema di costanza e l’addio a campionato in corso del precedente tecnico per motivi lavorativi. Comunque serviva fare un po’ di esperienza per i 2005 e questo è stato fatto. E’ in un ottimo momento l’Under 17 provinciale di mister Marco De Cinti che ha preso la squadra a gennaio. Un gruppo che l’anno scorso vinse il campionato da imbattuto e che ha perso qualche elemento “richiamato” dalle sirene di categorie superiori. Adesso la squadra arriva da un filotto di cinque vittorie consecutive e si trova al quinto posto con la speranza di poter fare gli eventuali play off, come da ipotesi che stanno circolando. Vede il traguardo l’Under 16 regionale di mister Sergio Di Vincenzo che ha un vantaggio di sei punti sulla zona retrocessione: l’obiettivo iniziale era quello della salvezza e al momento la situazione sembra abbastanza tranquilla. Vincendo un paio di partite si dovrebbe chiudere in anticipo il discorso. L’Under 15 provinciale di mister Amedeo Navarra si sta dimostrando un buon gruppo e si è tolta qualche “sfizio” importante ottenendo risultati pesanti contro le squadre di vertice del girone. Al momento occupa il quinto posto e rappresenta un’ottima base per il futuro campionato regionale. L’Under 14 provinciale di mister Luigi Barone, infine, tiene duro: sta avendo qualche alto e basso, ma il primo anno di agonistica rappresenta sempre un momento molto particolare della crescita dei ragazzi e il Rocca Priora RDP è sicuramente soddisfatto del comportamento del gruppo.