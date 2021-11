Una tripletta di Ascione stende il Rocca Priora

Squadra in casa

Squadra in casa Rocca Priora

Il Rocca Priora perde in casa per quattro a tre contro la Pro Roma Calcio. Decisivo per gli ospiti Ascione autore di una tripletta.

La partita

Tanti, tantissimi gol nella partita fra il Rocca Priora e la Pro Roma. La star dell'incontro è però l'attaccante degli ospiti Andrea Ascione. Infatti il calciatore mette a segno ben tre delle quattro reti ospiti (l'altro gol è di Artistico). Per i castellani non bastano i gol di Troisi, Nuzzi e del bomber Scacchetti.

La classifica

Scivolone del Rocca Priora che perde una grande occasione per scalare la vetta e si ferma a quota 11 punti. Colpo grosso della Pro Roma in zona salvezza che sale a quota sei punti.