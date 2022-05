Rocca Priora RdP, Pietrantoni: "Avanti con orgoglio fino alla fine"

Il Rocca Priora RDP continua a rimanere in lotta per il primo posto della classifica del Girone D. La squadra castellana ha vinto nettamente per 4 a 0 nell'ultimo turno contro il Torre Angela fanalino di coda del Girone. Decisive le due doppiette firmate da Ceccarelli e Nuzzi.

Le parole di Pietrantoni

Il portiere classe 1996 Gianmarco Pietrantoni parla così della vittoria del Rocca Priora RdP nell'ultima giornata: “Nella prima frazione non siamo riusciti a sbloccare il risultato, pur avendo creato diverse opportunità importanti. Nella ripresa, invece, una volta rotto l’equilibrio non c’è stata più partita. Volevamo dare una risposta chiara dopo il k.o. di Grottaferrata ricco di episodi arbitrali negativi e ci siamo riusciti”. L’estremo difensore lancia un chiaro messaggio alle rivali: “Andremo avanti fino alla fine del campionato con grande orgoglio perché sappiamo di essere un gruppo speciale e siamo convinti di meritare la vittoria del campionato, dopo essere stati a lungo in vetta alla classifica. Ora non dipende più da noi, ma com’è capitato a noi a Grottaferrata, può succedere anche alle concorrenti di fare qualche mezzo passo falso e noi dovremo farci trovare pronti nel caso”.

A livello personale, non è stata un’annata semplice per Pietrantoni che spesso è stato alle spalle di Di Giammarco nelle gerarchie dello staff tecnico “Con Edoardo (Di Giammarco, ndr) abbiamo un ottimo rapporto umano, mi è capitato di essere squalificato in un paio di partite e di andare comunque a fare riscaldamento con lui. Sulla società e sullo staff tecnico non posso davvero dire nulla: raramente mi è capitato di trovare un’organizzazione del genere. Come tutti i calciatori è normale che anche io sperassi di giocare di più, ma ho sempre avuto grande rispetto per le scelte del mister e poi far parte di questo gruppo, dove si condividono i problemi di ogni componente, rende tutto più semplice”.

Il calendario

A quattro giornate dalla fine il Rocca Priora RdP si trova al terzo posto della classifica dietro al Vicovaro e all'Atletico Torrenova distanti rispettivamente 1 e 2 punti. La volata finale per i castellani inizierà alla Borghesiana contro la Lodigiani: “Una squadra ostica e in salute, domenica scorsa a Vicovaro hanno dato battaglia perdendo di misura. Sarà una partita tosta, ma noi sappiamo di avere un solo un risultato. Anche Atletico Torrenova e Vicovaro, impegnate fuori casa con Villa Adriana e Atletico Morena, non avranno partite semplici: noi ci crediamo ancora”.