La Rocca Priora passa il turno di Coppa ai rigori

La Rocca Priora in trasferta elimina ai calcio di rigore la Polisportiva De Rossi. Dopo l'1 a 1 dei novanta minuti la squadra ospite pssa il turno di Coppa Italia dagli undici metri.

La partita

La Rocca Priora parte subito forte e al quinto minuto è già in vantaggio. A segno va Renato Ulisse che smarcato da Troisi trafigge l'incolpevole Pividori che non può nulla sul destro a giro. Nella ripresa al 65esimo arriva il pareggio della Polisportiva De Rossi. Al triplice fischio si va ai rigori la Rocca Priora fa 4 centri su 5 e tanto basta per vincere e passare il turno.

Il calendario

La Rocca Priora in campionato se la vedrà contro il Vicovaro, in casa. Per la Polisportiva De Rossi invece ci sarà l'impegno in trasferta contro la Virtus Roma.