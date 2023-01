Rocca Priora RdP, Petrosino: "Possiamo salvarci senza spareggi"

Il Rocca Priora RdP ha perso per uno a zero in casa della Vis Subiaco nella quindicesima giornata del Girone D del campionato Promozione. Una battuta d'arresto per i castellani dopo un buon trend di risultati.

Le parole di Petrosino

Ha parlato della sconfitta del Rocca Priora RdP, Francesco Petrosino difensore classe 2002 tra i migliroi in campo a Subiaco: “C’è tanto rammarico per la sconfitta di Subiaco che è stata piuttosto immeritata. Venivamo da due vittorie consecutive e dal pareggio con l’Atletico Lariano e quindi volevamo allungare questa striscia positiva. La partita è stata un po’ strana in cui abbiamo subito poco, poi è arrivato il calcio di rigore con cui la Vis Subiaco è passata in vantaggio nel primo tempo. Nonostante le difficoltà di preparazione della gara a causa della neve e due assenze importanti dietro come quelle di Rosi e Ristori, nella ripresa abbiamo provato a riacciuffarla creando diverse occasioni, ma loro si sono chiusi bene e noi non siamo riusciti a concretizzare”.

I castellani sono ancora in zona playout ma il difensore è fiducioso: "La squadra può rimanere in Promozione senza dover fare gli spareggi. Questo è un momento di stagione molto importante perché siamo attesi da tre scontri diretti che valgono tanto”. Prossimo avversario la Vivace Grottaferrata, un match diretto per la salvezza: “Conosco molto bene quell’ambiente per averci giocato. Inoltre ci sarà la tipica “tensione da derby” e quindi uscirà un’altra partita tosta. Loro arrivano dal bel 3-0 contro il De Rossi e quindi avranno il morale alle stelle, ma noi siamo fiduciosi di poter fare una buona partita”.

Petrosino è arrivato a settembre al Rocca Priora RdP e con i castellani sta trovando molto spazio: “Lasciare un club ambizioso come Valmontone non è stato facile. Ma qui ho trovato un ambiente positivo e un’aria davvero di famiglia sia a livello societario che di spogliatoio. Nella prima parte di campionato non ho avuto molto spazio, ma da quando sono subentrati in panchina i fratelli Guazzoli sto giocando di più e non posso che esserne felice”.