Rocca Priora RdP, Maione: "Ad Ariccia per vincere"

Il campionato del Rocca Priora RDP è iniziato male. Infatti la formazione castellana è uscita sconfitta in casa nel derby contro la Vivace Grottaferrata nella prima giornata del Girone D del campionato Promozione.

Le parole di Maione

A parlare della sconfitta nel derby è Gianluca Maione, trequartista classe 1997 dei castellani. Ecco le sue parole: “Ci tenevamo a fare bene, volevamo partire subito forte dopo la sconfitta in Coppa col De Rossi, ma non ci siamo riusciti. Non abbiamo tenuto bene le distanze tra reparti e nel primo tempo non abbiamo adottato l’atteggiamento giusto, abbiamo fatto poco per far male agli avversari e alla fine abbiamo chiuso sotto di un gol senza esprimerci come possiamo. Negli spogliatoi ci siamo guardati in faccia e abbiamo capito che dovevamo darci una svegliata: siamo rientrati in campo con un altro spirito e abbiamo subito raggiunto il pari con Ingannamorte. In seguito, abbiamo tenuto gli avversari nella loro metà campo per quasi tutto il secondo tempo, colpendo un palo e sfiorando il vantaggio prima con Saliani, poi con Molinaro e ancora con Benvenuti. Poi purtroppo la legge del calcio ci ha puniti e con una punizione dalla distanza gli avversari hanno portato via i tre punti. La cosa che mi ha fatto molto piacere è stato l’atteggiamento del presidente Stefano Guazzoli che a fine partita ci ha consolati tutti e ci ha spronato a ripartire subito a testa alta, chiedendo più fierezza e maggiore autostima e sottolineando che la squadra non ha giocato male”.

Il prossimo impegno del Rocca Priora RdP sarà in trasferta sul campo dello SportIng Ariccia. Proprio come i castellani, lo Sporting Ariccia squadra retrocessa dall'Eccellenza è stata sconfitta all'esordio e per questo la partita non sarà semplice per Maione e compagni: "Sappiamo che ci aspetta un’altra battaglia su un terreno di gioco non bellissimo, ma noi abbiamo un solo risultato a disposizione: non ci possiamo permettere altri risultati negativi”.

Per Maione questi sono i primi minuti con la maglia del Rocca Priora RdP. Infatti il trequartista è arrivato in estate dalla Lodigiani: "Il presidente Guazzoli mi ha cercato a inizio luglio e mi ha fatto subito una buona impressione. Inoltre qui ha giocato il mio ex compagno di squadra Daniele Graziani e quindi sapevo che ambiente avrei trovato. Voglio ripagare la società della fiducia: sono convinto che la squadra abbia i mezzi per fare meglio. Bisogna crescere, ma il gruppo c’è e lavora compatto seguendo le indicazioni di mister Stefano Gioacchini. L’autostima e lo spirito di squadra ci aiuteranno a fare bene”.