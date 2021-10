Rocca Priora, parla Paolo Troisi

Al Montefiore domenica scorsa, il Rocca Priora ha superato per 3 a 2 la Virtus Roma nella quarta giornata del campionato Promozione girone D. Il gol della vittori è arrivato al novantesimo e porta la firma di Paolo Troisi, esterno classe 1989 al debutto in campionato dopo aver scontato una squalifica.

Le parole di Troisi

Paolo Troisi ha commentato così la partita: “Una vittoria che fa morale e che ci farà lavorare con entusiasmo e serenità per preparare la prossima partita. C’erano tanti scontri diretti in questo turno ed era importante vincere. Inoltre abbiamo ancora qualche assenza importante e nell’occasione Scacchetti ha potuto giocare solo uno scampolo di partita nel finale. Non abbiamo sottovalutato gli avversari e siamo entrati in campo nel modo giusto, ma purtroppo gli ospiti sono passati per primi in vantaggio. Abbiamo avuto una reazione da squadra vera e con una doppietta di Nuzzi a cavallo dell’intervallo siamo riusciti a ribaltare il risultato. A quel punto forse ci siamo un po’ adagiati e loro ci hanno messo in difficoltà, pareggiando i conti e sfiorando addirittura il gol del vantaggio. Poi nel finale ho sfruttato un assist perfetto di Filiberto Trinca e sono riuscito a bagnare nel migliore dei modi il mio debutto in campionato”.

Troisi poi scende nei particolari del manto, rimesso a nuovo del Montefiore: “Era la prima gara sul nostro campo e devo dire che la società ha fatto un buon lavoro sul terreno di gioco".

Sull'inizio di stagione ottimo del Rocca Priora, che si trova nelle parti alte della classifica a soli due punti dalla vetta, l'esterno dice: “L’inizio di stagione è stato sicuramente positivo nonostante le tante assenze che ci hanno condizionato. Ora siamo già con la testa a Torrenova: giocheremo contro una buonissima squadra che conosco bene essendo un ex. Hanno una società ambiziosa e tanti giocatori validi, ma andremo a giocarcela con le nostre carte, magari recuperando anche qualche altra pedina”. Le ultime parole Troisi le lascia parlando del suo inserimento nel nuovo club “Conoscevo a livello personale e non calcistico i fratelli Guazzoli e ho scoperto due persone estremamente preparate, appassionate e professionali. Sono molto contento della scelta fatta in estate e dell’ambiente che ho trovato qui”.