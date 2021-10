Altro pareggio per il Rocca Priora

Per il Rocca Priora arriva il secondo 1 a 1 in due giornate. I castellani, in questo secondo turno di campionato, hanno pareggiato in trasferta sul campo del Bellegra 1962.

La partita

Il Rocca Priora flirta per tutto il primo tempo con il gol che però non arriva ma anzi lo subisce. Infatti al tramonto della prima frazione di gioco il Bellegra si porta in vantaggio grazie al tap-in vincente sottoporta di Schiavella. Il Rocca Priora reagisce nel secondo tempo e trova il pareggio con il solito Scacchetti che sugli sviluppi di corner è il più lesto di tutti sottoporta a trovare il pallone.

La classifica

Piccolo passo per il Rocca Priora che sale a quota due punti in classifica con il Bellegra che invece conquista il primo punto del suo campionato.