Promozione, Rocca Priora | Molinaro: "Volevamo i tre punti"

Il Rocca Priora RDP nell’ultimo turno del Girone D del campionato Promozione è tornato alla vittoria imponendosi per 2 a 1, con una doppietta di Scacchetti, sul campo dell’Atletico Colleferro, mettendosi alle spalle l’incredibile sconfitta per 4 a 3 contro la Pro Roma.

Le parole di Molinaro

Manuele Molinaro, centrocampista classe 2004 ha così commentato la vittoria di Colleferro: “È stata una vittoria molto pesante e fortemente voluta. Siamo andati in vantaggio nel primo tempo con un gran goal al volo di Scacchetti, ma poi loro hanno trovato il pareggio prima dell’intervallo. La prima frazione è stata piuttosto equilibrata, mentre nel secondo tempo abbiamo spinto parecchio e abbiamo strameritato la vittoria. Prima della rete decisiva firmata ancora da Scacchetti proprio in extremis, abbiamo colpito due legni clamorosi con Troisi e Gentilini. Inoltre c’era anche un rigore netto su Ceccarelli che purtroppo l’arbitro non ha concesso. Comunque sono arrivati i tre punti ed era quello che volevamo”.

Il Rocca Priora non poteva sbagliare la partita. Infatti sfruttando i risultati della mattina la vittoria contro l’Atletico Colleferro ha fatto volare i castellani al secondo posto della classifica nel Girone D. “Sapevamo di non poter sbagliare per accorciare le distanze ai vertici e siamo entrati in campo con grande determinazione” – dice Molinaro – “Dovevamo a tutti i costi cancellare il precedente k.o. interno con la Pro Roma che ci aveva dato molto fastidio ed è arrivato un meritato riscatto. Siamo consci delle nostre possibilità e vogliamo arrivare il più in alto possibile”.

Molinaro è uno dei volti nuovi del gruppo castellano e parla del suo inserimento nel gruppo: “Mi hanno voluto qui in primis Stefano Guazzoli e Gennaro Draicchio, l’anno scorso giocavo a Marino con l’Under 17 e l’Under 19 regionali. Sono molto contento della scelta che ho fatto, mi trovo bene con lo staff tecnico che mi allena e dirige alla grande e con i compagni di squadra dai quali posso solo imparare. Sento la fiducia di tutti e questo è fondamentale. So che bisogna lavorare tanto con umiltà e concentrazione per continuare a meritare e continuerò a farlo”.

Il calendario del Rocca Priora

Nel prossimo turno il Rocca Priora RDP ospiterà la Vis Subiaco, reduce da tre sconfitte consecutive e soprattutto dallo 0-3 nel derby col Vicovaro ma Molinaro tiene alta l’attenzione: “Al di là dell’avversario di turno, siamo convinti che giocando in modo concentrato per tutta la partita possiamo fare bene con tutti