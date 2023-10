Rocca Priora RdP, Renzi: "Obiettivo vincere ma restiamo concentrati. Qui per il progetto"

Il Rocca Priora RdP ha ripreso la sua corsa nel Girone C, dopo il turno di riposo, vincendo anche contro il Torrino e conquistando la seconda vittoria in due partite giocate. I castellani, dopo il turno di risposo, hanno sbancato il Campus Eur per due a zero grazie alla doppietta di Emanuele Renzi. L’attaccante classe 1999 è stato eletto da RomaToday come miglior giocatore della terza giornata e queste sono le sue parole in esclusiva.

Renzi parla così del match contro il Torrino: “Volevamo partire subito forte e ci siamo riusciti trovando subito il gol. Poi abbiamo avuto l’occasione per raddoppiare col rigore sfortunatamente sbagliato da Graziani. Dopo il guardalinee si è infortunato e il gioco si è fermato per un po' facendoci perdere il ritmo ma prima della fine del tempo abbiamo fatto il 2-0. Da quel momento abbiamo amministrato e siamo stati bravi a portare a casa la partita”. Due i gol di Renzi entrambi col suo mancino: “Il primo gol nasce da un’azione che proviamo spesso in allenamento con Graziani che mi lancia dentro l’area sul mio taglio, ho visto la palla e ho provato il tiro a volo ed è riuscito. Il secondo arriva al termine di una bella azione corale, col pallone che arriva a Federici che me la mette sul dischetto e la piazzo”. Le dediche: “Alla mia famiglia e alla mia ragazza che mi seguono e mi supportano sempre. Ovviamente anche alla squadra e alla società che ha creduto in me”.

Renzi è arrivato al Rocca Priora RdP negli ultimi giorni di mercato dopo aver dominato lo scorso campionato col Valmontone: “È successo tutto velocemente. Il club viveva una situazione delicata e ho preferito sposare il progetto del Rocca Priora RdP che mi ha colpito e convinto”. L’obiettivo della squadra è quello del salto di categoria come ci svela Renzi che però resta con i piedi per terra: “Pensiamo partita per partita, l’obiettivo è andare in alto ma può succedere di tutto. Per vincere i campionati devi restare concentrato e non perdere la testa”. A livello personale l’inizio di Renzi è molto positivo con 3 gol in 2 partite di campionato: “Mi piace segnare ma anche fare assist. Sono partito forte e spero di continuare così arrivando in doppia cifra”.

Nel prossimo turno sfida casalinga contro il Villa Adriana (6 punti in 3 partite, ndr): “Sarà una bella partita, una battaglia come ogni domenica. Lo sono partiti forte ma noi cercheremo di portare a casa i tre punti. Positivo c’è che giochiamo in casa, sul nostro campo dove le nostre giocate ci vengono con più facilità”.

Infine Renzi che non nasconde la sua fede calcistica ci parla dei suoi idoli: “Essendo romanista il mio idolo è ovviamente Francesco Totti. Della Roma di oggi mi piace molto Dybala, nel suo mancino e nelle sue caratteristiche mi rivedo un po'”.