Rocca Priora RdP, Guazzoli: "“La squadra ci regalerà soddisfazioni"

Il presidente del Rocca Priora RDP. Stefano Guazzoli ha parlato della nuova stagione ormai alle porte. La selezione maschile sarà impegnata nel campionato Promozione nel Girone D ed esordirà il 9 ottobre in casa contro la Vivace Grottaferrata.

Le parole di Guazzoli

Ecco le parole del presidente dei castellani Guazzoli:“Vivo questa annata come sempre, con umiltà ed ambizione, cercando da subito di fare il meglio possibile. Il campo in prima persona mi mancherà sicuramente, ma i molteplici impegni ed bisogni societari di questa stagione hanno una rilevanza maggiore ed io, come sempre, dopo aver valutato attentamente il tutto ho virato verso l'aspetto più importante per la società. L’inizio di stagione della nostra prima squadra è stato un po’ travagliato, ma ora con l’arrivo di mister Stefano Gioacchini abbiamo ottenuto grandi garanzie ed un ottima qualità sia nell’espressione calcistica che nello spessore morale. Tra noi c’è un confronto costante e sempre costruttivo”.

Gli obiettivi della società sono delineati dal presidente che non dimentica il rammarico per il finale dell'annata passsata: “L’anno scorso è finito con qualche rammarico. Inizialmente l’obiettivo di competere al vertice poteva sembrare molto complicato, forse impensabile per tutti gli addetti ai lavori ma non per me. Con la forza di volontà trasmessa ai ragazzi, la giusta dose d’orgoglio ed il loro sacrificio abbiamo assunto una mentalità vincente che ci ha portato a sognare fino in fondo. Siamo stati in corsa quasi fino alla fine, poi sono mancate fortuna ed elementi decisivi nel periodo più importante e non siamo riusciti a completare l’opera. Ma per come la vedo io non si vive di passato e quando si riparte lo si fa sempre con la giusta dose di fame e personalità. Quest’anno la squadra è più giovane, anzi direi giovanissima, il girone è difficilissimo ed annovera squadroni che noi affronteremo con consapevolezza ma anche e soprattutto a petto in fuori come la nostra bandiera merita. Non siamo abituati a piangerci addosso nè a fare proclami, ma siamo molto avvezzi al sacrificio ed al duro lavoro ed è quello che porteremo in campo domenica dopo domenica per raccogliere quello che alla fine sarà il risultato meritato. Per questo abbiamo scelto dei profili di giocatori e soprattutto di uomini che siano coesi negli ideali, simili nelle caratteristiche e capaci di sopperire alla mancanza di esperienza con forza di gruppo, aggressività e bel gioco. Al tempo stesso non dobbiamo caricare troppo i ragazzi di responsabilità anche se personalmente sono straconvinto che siano già pronti e che ci daranno delle belle soddisfazioni”.

La Coppa Italia e Campionato

Il Comitato Regionale ha stabilito gli abbinamenti per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia dove il Rocca Priora RDP farà il suo debutto ufficiale stagionale domenica sul campo del De Rossi, poi sette giorni più tardi ci sarà la sfida di ritorno in casa. “Affrontiamo questa competizione come sempre col massimo impegno anche se per la prima uscita abbiamo già qualche defezione, cosa che in questo periodo è un po’ comune a tutte le squadre. Speriamo di arrivare il più lontano possibile, abbiamo una rosa lunga e in grado di competere su entrambi i fronti” - dice Guazzoli.

Guazzoli poi conclude parlando dell'esordio in campionato del prossimo 9 ottobre contro la Vivace Grottaferrata: “I derby hanno sempre un fascino particolare ed alzano nei ragazzi il livello di adrenalina, anche se noi con questa maglia addosso e questo scudetto sul petto sappiamo e sapremo affrontare carichi e motivati ogni partita ed ogni tipo di avversario, chiunque esso sia. Per me il calcio è come la vita dove mentalità e fierezza fanno sempre la differenza: il nostro obiettivo è portare onore a noi stessi ed alla nostra gente e su questo non ci sono dubbi”.