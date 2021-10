Rocca Priora, Graziani: "Pareggio risultato più giusto"

il Rocca Priora RDP ha pareggiato in casa per 1 a 1 contro il Vicovaro la prima giornata del campionato di Promozione Girone D. Sul campo di Colle di Fuori, in attesa di tornare al Montefiore , per i castellani è andato a segno il difensore classe 1998 Claudio Graziani, che ha guidato la difesa del Rocca Priora insieme a Rosi e Amico.

Graziani analizza la partita

Nel post partita Graziani ha analizzato la partita, partendo dalle assenze importanti in casa Rocca Priora: “Avevamo otto assenze molto importanti tra cui quelle di Ristori, Troisi, Ulisse, Angelucci e Ceccarelli, elementi che ci potranno dare un grosso contributo, ma nel primo tempo siamo entrati male e non siamo riusciti ad essere pericolosi, mentre loro si sono dimostrati molto aggressivi e organizzati e ci hanno messo in grande difficoltà". Le due squadre sono infatti arrivate all'intervallo sullo 0 a 0 e come spiega Graziani: "All’intervallo il mister ci ha dato una bella “svegliata” e siamo rientrati con un altro atteggiamento". Graziani sottolinea la reazione del Rocca Priora passato in svantaggio grazie ad un bella punizione del Vicovaro: "Quell’episodio ci poteva tagliare le gambe, ma abbiamo reagito e creato molto, pareggiando su rigore con Scacchetti e creando nel finale pure le occasioni per vincere. Alla fine, comunque, il pareggio è il risultato più giusto perché anche il Vicovaro s’è dimostrata una bella squadra. Credo che il bicchiere sia mezzo pieno, ma dobbiamo assolutamente ripartire dallo spirito visto nel secondo tempo in cui abbiamo tirato fuori le unghie con personalità e atteggiamento giusti”.

Prossimo appuntamento e titolarità

Il prossimo appuntamente per il Rocca Priora sarà a Bellegra per il secondo turno di campionato: "Hanno perso all’esordio, ma quello è un campo sempre pericoloso: sarà un’altra battaglia”. Sugli obiettivi Graziani è chiaro: “Dobbiamo pensare una partita alla volta, dando il massimo senza avere rimpianti. A Natale vedremo dove siamo in classifica”.

Graziani contro il Vicovaro è partito tiolare ma c'è tanta concorrenza nel suo reparto: “E’ il bello di giocare nelle squadre attrezzate, bisogna stare sul pezzo tutte le settimane. Ho avuto qualche problemino fisico che mi ha condizionato, ma lo staff tecnico mi ha sempre dato fiducia e questa è stata sicuramente una spinta in più per il sottoscritto: proverò a ripagarla sul campo”.