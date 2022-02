Rocca Priora RDP, Graziani: "Sconfitta col Vicovaro? Nessun dramma"

Contro il Vicovaro, il Rocca Priora RDP è andato incontro alla seconda sconfitta stagionale dopo il rocambolesco 3-4 interno con la Pro Roma ad inizio novembre.Nonostante la sconfitta nel big match contro il Vicovaro, terminato 1 a 0 per gli arancioverdi grazie al gol di Timperi, la formazione castellana è rimasta in testa alla classifica del Girone D.

Il commento di Graziani

A parlare della sfida del Berenghi è stato il centrocampista del Rocca Priora RdP classe 1992, Daniele Graziani: "Indubbiamente ci resta qualche rammarico, soprattutto per non aver saputo gestire al meglio i quindici minuti successivi all’espulsione di Ristori. In quel lasso di tempo gli avversari hanno creato tre opportunità colpendo anche una traversa e sono riusciti a passare in vantaggio. La nostra squadra, però, ha provato a replicare, vedendosi annullare il gol del pari nel finale e costruendo anche un’altra occasione. Certamente non è stata la gara più brillante da quando sono qui, ma non ne facciamo un dramma e ripartiamo convinti della nostra forza”.

Il calendario

Domenica Il Rocca Priora RdP se la vedrà contro il Bellegra per poi in questo girone di ritorno affrontare tanti scontri diretti in casa “Manca quasi un intero girone di ritorno e abbiamo anche tutti gli scontri diretti in casa" - dice Graziani - "Dobbiamo cercare di fare il nostro dovere con le squadre di medio-bassa classifica e far valere le nostre qualità: è vero che questo è un girone tosto con tante squadre di ottimo livello come Atletico Torrenova, Vicovaro e Valmontone, senza dimenticare Atletico Morena, Villa Adriana e Bellegra una squadra scorbutica e in salute che affronteremo domenica prossima, mentre forse ha un pizzico deluso la Lodigiani rispetto alle attese di inizio stagione”.

La stagione di Graziani

Graziani ha poi parlato della sua stagione: "Venivo da una prima parte di stagione molto deludente con la Pro Roma che, a dispetto dell’ottimo lavoro fatto dal direttore sportivo Mauro Ventura, non aveva mantenuto gli accordi presi. Quando ho sentito dell’interesse della capolista del girone D, ho parlato con la società e abbiamo subito trovato un accordo. Qui c’è un gruppo importante con tanti giocatori di spessore e uno staff tecnico competente e professionale. Devo ringraziare loro e tutti i compagni per l’immediata fiducia che mi hanno dato e per la stima che mi hanno fatto sentire. Voglio ringraziare anche pubblicamente capitan Filiberto Trinca con cui siamo “in concorrenza”, ma che si è sempre messo a disposizione mia e del gruppo con un atteggiamento propositivo verso il bene della squadra”.