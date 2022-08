Rocca Priora RdP: cambio in corsa, in panchina arriva Gioacchini

Lo scorso luglio il Rocca Priora RdP aveva annunciato Botti come nuovo allenatore ma oggi è arrivato il cambio improvviso. Il club castellano ha infatti ringraziato e salutato l'ormai ex tecnico e dato il benvenuto al nuovo mister: Stefano Gioacchini.

Il motivo del cambio

Con un annuncio sulla pagina Facebook ufficiale, il club castellano ha ringraziato l’ex tecnico Enrico Botti e il “prof” Luciano Minervini per "l’ottimo lavoro svolto in questa prima fase". Il cambio di panchina è arrivato perchè le aspettative e le ambizioni della società sono aumentate. Per questo il club ha individuato in Gioacchini il profilo adatto per raggiungere l'alto profilo.

Le paroledi Gioacchini

Gioacchini, sarà affiancato dal vice Paolo Buzi, e mostra subito grande entusiasmo per questa nuova avventura. Queste le sue parole: “Innanzitutto volevo ringraziare Botti, che non conosco personalmente, per il lavoro fatto fino ad oggi: nel calcio sono cose che possono capitare. Con la famiglia Guazzoli c’è un rapporto di stima reciproca che non è stato intaccato dalle battaglie sportive dell’anno scorso. Non mi aspettavo di rimanere senza squadra, ma volevo comunque una situazione dove potermi trovare bene. Col Rocca Priora RDP è stato un colpo di fulmine: non ci abbiamo messo molto per metterci d’accordo": per quanto riguarda la stagione dichiara: "Dobbiamo dimenticare la scorsa stagione: la squadra è cambiata tanto ed è stata sicuramente ringiovanita, con qualche elemento di esperienza che farà da chioccia agli altri ragazzi. Ieri ho fatto un primo incontro col gruppo per far capire il mio modo di intendere questo impegno. Qui ho trovato un’organizzazione dirigenziale notevole: ascoltare il parere di tutti i collaboratori è fondamentale, tutti possono dare input utili per gestire il gruppo. Mi ha stupito la grande passione di Stefano Guazzoli, un presidente che ha voglia di capire e condividere determinate dinamiche”.

Gli appuntamenti

L’esordio ufficiale di Gioacchini, che è stato a lungo calciatore professionista (Perugia, Cosenza, Venezia, Salernitana e anche l’esperienza inglese al Coventry), è in programma in Coppa Italia il prossimo 18 settembre contro un avversario da definire, mentre il primo turno di campionato di Promozione girone D del 9 ottobre lo metterà di fronte alla sua ex squadra, la Vivace Grottaferrata.