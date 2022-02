Rocca Priora RDP, Scacchetti: "Orgogliosi del primo posto"

Il Rocca Priora RDP dopo lo stop forzato del campionato è tornato in campo domenica vincendo contro il De Rossi per 3 a 1, partita valevole per il recupero della 14esima giornata del Girone D del campionato Promozione. Il successo dei castellani al debutto in questo 2022, è arrivato in rimonta grazie anche alla doppietta di Scacchetti.

Le parole di Scacchetti

Gianmarco Scacchetti attaccante classe 1988 è stato protagonista con una doppietta (fra cui uno splendido gol su punizione) nella sfida contro la Polisportiva De Rossi. Il bomber dei castellani ha parlato così della partita: "La partita è stata complicata ma d’altronde siamo primi in classifica e quindi tutti ci aspettano. Nel primo tempo, pur creando qualche opportunità, siamo andati in svantaggio e non siamo riusciti a recuperare siamo riusciti comunque a pareggiare i conti su un calcio di punizione e poi a completare la rimonta un paio di minuti più tardi”.

In 14 partite, Scacchetti ha messo a segno 13 gol in campionato, più due in Coppa: “Sono contento del contributo che sto dando al gruppo e di come mi sono calato in questa categoria” dice il giocatore che ha pure servito l’assist della rete del definitivo 3-1 di Ceccarelli. “Siamo sempre primi in classifica e questo è motivo d’orgoglio, dobbiamo dare sempre il massimo e al tempo stesso tenerci sempre sulla corda: sappiamo che non possiamo sbagliare se vogliamo rimanere lassù”.

Il calendario

Ora per il Rocca Priora RDP due super scontri diretti “Faremo visita a Valmontone e Vicovaro e sono due partite che ci possono dire tanto anche se è presto per fare certi discorsi. Vincere però certamente sarebbe un segnale forte”. Domenica prossima a Valmontone in campo ci sarà un’incredibile qualità offensiva: “Conosco tanti ragazzi del prossimo avversario e so quanto ci tengono, soprattutto dopo aver vinto domenica a Vicovaro. Loro probabilmente hanno un solo risultato per riaprire la corsa al primo posto, ma noi sappiamo quanto sarebbe importante uscire dal campo con un risultato positivo. In ogni caso sarà una bellissima partita da vivere: non so che tipo di gara sarà perché come nascono le partite non è molto pronosticabile”.