Rocca Priora RdP, Filiberto Trinca: "Arbitraggio imbarazzante"

Il Rocca Priora RDP è uscito sconfitto dalla sfida di domenica contro il Bellegra. La debacle per tre a uno, fra mille polemiche è costata ai castellani la testa della classifica del Girone D. Infatti il secondo k.o consecutivo di Scacchetti e compagni, ha fatto scivolare il Rocca al secondo posto alle spalle dell'Atletico Torrenova.

Le polemiche

Tre rigori contro e quattro espulsioni Questo il bottino raccolto dal Rocca Priora RdP contro il Bellegra. Filiberto Trinca (classe 1985), centrocampista e capitano dei castellani ha parlato di arbitraggio penalizzante. Il capitano del Rocca ha poi commentato: "Il primo tempo è stato bello, ben giocato da entrambe le squadre ed è filato via abbastanza liscio con il nostro vantaggio grazie ad una magistrale punizione di Scacchetti e un rigore, quello sicuramente giusto, parato dal nostro Di Giammarco agli ospiti. Nella ripresa, però, è cambiato tutto con l’assegnazione del secondo rigore, davvero inesistente, che ci è costato il gol dell’1-1. Non contento, l’arbitro ha espulso Troisi per doppia ammonizione, ha assegnato un altro rigore che ci poteva stare e che è valso il 2-1 ed ha espulso molto frettolosamente due calciatori correttissimi come Amico e Scacchetti per falli normalissimi, al massimo da giallo. E pensare che questa squadra era ed è ancora in testa alla classifica della Coppa Disciplina, quindi qualcosa che non torna c’è. In otto abbiamo subito il gol dell’1-3 e inoltre anche il nostro mister Guazzoli, che chiedeva educatamente spiegazioni, è stato allontanato. Il problema, oltre alle decisioni praticamente a senso unico che hanno quasi “imbarazzato” anche gli avversari, è stato l’atteggiamento del direttore di gara: da capitano non sono riuscito ad avere il minimo dialogo da parte sua, poi ovviamente anche noi abbiamo un po’ perso la testa. Ora, però, dobbiamo resettare e guardare avanti perché il campionato non è finito ieri”.

Il futuro

Domenica prossima il Rocca PrioraRdP sarà di fronte il Bi.Ti. Calcio: "Questo gruppo ha elementi importanti, ma chi giocherà darà il massimo e su questo non ci piove”. Il capitano, che sta pensando ad appendere gli scarpini a fine stagione, parla del suo momento: “Sto vivendo molto serenamente il mio ruolo. Con l’arrivo di Graziani è aumentata la concorrenza, ma è giusto così in un club che vuole essere ambizioso. Probabilmente questo sarà il mio ultimo anno da calciatore, ma mi alleno come se fosse il primo giorno e sono sicuro di concludere la mia carriera con un risultato onorevole per me e per i miei compagni” chiosa Trinca.