Rocca Priora, Ceccarelli: "Vittoria importante su campo difficile"

Protagonista della prima vittoria in campionto del Rocca Priora RDP è stato l'attaccante arrivato in estate Fabio Ceccarelli. Il centravanti dei castellani è stato il match winner della trasferta di Marino contro la Bi.Ti.

Le parole di Ceccarelli

L'attaccante Ceccarelli ha parlato di "vittoria importante su un campo difficile" in riferimento alla partita contro la Bi.Ti. Ceccarelli ancora non è al 100% della condizione, ed infatti lo staff tecnico del Rocca Priora sta gestendo il minutaggio del centravanti. "Nella ripresa abbiamo alzato il nostro baricentro ed abbiamo spinto parecchio con atteggiamento propositivo e modulo estremamente offensivo...Il gol di Scacchetti con un bel tiro dal limite ci ha permesso di pareggiare i conti, poi Rosi, spostato in attacco dal mister, mi ha servito un assist perfetto e ho realizzato la rete decisiva col piede mancino" dice Ceccarelli. Il bomber dei castellani ha dedicato il gol ai nuovi compagni, a Roberto Matrigiani colui che lo ha fortemente voluto al Rocca Priora.

L'arrivo di Ceccarelli

Quello di Marino non è stato però l'esordio per Ceccarelli. L'attaccante infatti aveva esordito a Bellegra subentrando per una ventina di minuti. “Da tre anni sono molto impegnato con l’attività di famiglia e quindi solo dagli ultimi giorni di settembre ho iniziato a lavorare col gruppo. Ho trovato una società che ha tanta voglia di fare bene ed è organizzata: ci tengono tanto e la dimostrazione concreta sta nei tanti dirigenti al seguito delle varie selezioni”.

L’attaccante classe 1983, che vanta presenze in serie C in carriera dopo essere cresciuto nelle giovanili della Lazio, è fiducioso sul proseguo della stagione: “Le prime partite sono state condizionate da tante indisponibilità pesanti. Al completo siamo sicuramente una squadra da primi cinque posti. Ora, comunque, siamo già concentrati sulla prossima sfida con la Virtus Roma Club che segnerà il nostro ritorno al “Montefiore” dopo la rizollatura del campo. Sono pronto per aumentare il minutaggio, sento che la mia condizione è in crescita”.