Rocca Priora RdP-Pol. De Rossi: 3-1: Scacchetti guida la rimonta dei castellani

Il Rocca Priora RdP batte per 3 a 1 la Polisportiva De Rossi e vince così il recupero della 14esima giornata del Girone D del campionato Promozione.

La partita

L'inizio della partita è tutto per la Polisportiva De Rossi. Gli ospiti infatti ci mettono tempo prima di trovare il gol del vantaggio grazie a Cacciaglia al minuto 19. I castellani vanno al riposo in svantaggio ma nel secondo tempo la musica cambia. In tre minuti, dal 62esimo al 65esimo il Rocca Priora RdP ribalta il risultato. A trascinare la squadra castellano è il solito Scacchetti con una doppietta. Nel finale di partita invece mette il risultato in cassaforte Ceccarelli.

La classifica

Con questo successo il Rocca Priora RdP consolida il primo posto nel Girone e sale a 33 punti e nel prossimo turno sfiderà il Valmontone che ha espugnato Vicovaro. Si ferma a 20 punti nonostante un buon primo tempo, la Polisportiva De Rossi.