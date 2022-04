Rocca Priora RdP, Gentilini: "Tutti uniti per la vittoria"

Il Rocca Priora RdP ha battuto al Montefiore il Villa Adriana per 3-1 nell'ultima giornata del Girone D. Con questo successo la squadra castellana ha conservato la vetta del girone D di Promozione davanti ad Atletico Torrenova (a -1) e Vicovaro (a -2) e passerà una Pasqua da prima della classe.

Le parole di Gentilini

Fra i protagonisti del successo del Rocca Priora RdP c'è Cristian Gentilini attaccante classe 2001 subentrato nel corso della ripresa,. Queste le sue parole sulla sfida: “Abbiamo iniziato molto bene andando subito a segno con Ulisse, poi un rigore di Troisi e la rete di Nuzzi ci hanno fatto chiudere sul 3-0 la prima frazione. Nella ripresa è subentrata un po’ di stanchezza e gli avversari hanno segnato il 3-1, ma successivamente abbiamo rischiato poco fatta eccezione per un calcio di rigore parato dal solito Di Giammarco. Noi abbiamo sfiorato la quarta marcatura, cogliendo un palo esterno con Schioppa e poi creando anche altre opportunità, ma alla fine era importante portare a casa altri tre punti”.

Il Rocca Priora RdP con diverse assenze (Ceccarelli e Scacchetti) ha cambiato il suo attacco titolare, con Gentilini autore di un gol a Marino in questa stagione che però non ha ancora avuto la possibilità di giocare da titolare: "Ovviamente ognuno di noi vorrebbe giocare il più possibile, ma in questo momento lottiamo tutti per un unico grande obiettivo che è la vittoria di questo campionato. D’altronde il mister a inizio stagione mi ha fatto capire che quest’anno davanti ci sarebbe stata grande concorrenza e io ho sempre lavorato per farmi trovare pronto. Nel prossimo turno c’è l’incrocio a Grottaferrata che è stata la mia squadra nella passata stagione: mi piacerebbe giocare contro i miei ex compagni, ma come sempre accetterò serenamente le decisioni dello staff tecnico”.

Gentilini, ex giocatore dello Sporting Genzano (con cui ha giocato in Eccellenza) parla della sosta e del rush finale: “Ora ci fermiamo per la Pasqua e non è detto che questo non sia un bene: recuperiamo qualche acciacco e lavoriamo per farci trovare pronti in vista delle ultime sei gare, da affrontare come vere e proprie finali. Nessun avversario ci regalerà nulla, ma noi puntiamo sulla forza di un gruppo che è davvero una grande famiglia”.