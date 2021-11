Rocca Priora, capitan Trinca: "Dobbiamo starci con la testa"

Il Rocca Priora nell'ultimo turno di Promozione, Girone D, è caduta per 4 a 3 in casa contro la Pro Roma.

Le parole di Trinca

La squadra castellana ha gettato via un vantaggio di tre reti (firmate da Nuzzi, Scacchetti e Troisi) ottenuto nei primi venti minuti giocando un calcio esaltante e spettacolare. Poi però è arrivata l'incredibile rimonta degli ospiti. Ecco le parole di Filiberto Trinca, classe 1985, centrocampista e capitano del Rocca Priora: “Non mi è mai accaduta una cosa simile da quando gioco a calcio.Avevamo iniziato la gara con lo spirito giusto quello che è successo dopo è difficile anche da analizzare. La cosa che mi ha colpito è che ad un certo punto non sembravamo più squadra e ogni reparto andava per conto suo. Soprattutto in fase di non possesso non abbiamo più seguito ciò che con lo staff tecnico avevamo preparato in settimana. Alla fine del primo tempo eravamo già sul 3-2, ma nemmeno quel campanello d’allarme è stato recepito. È vero che a inizio ripresa abbiamo costruito altre due o tre occasioni ghiotte, colpendo anche due legni prima di prendere il 3-3, ma poi anche loro hanno colto un legno e a un quarto d’ora dalla fine circa è arrivato il gol del 3-4. Quattro goal presi su altrettanti errori di impostazione, non può accadere .

Lo sfogo del capitano prosegue: "Il Rocca Priora RDP è tecnicamente guidata alla grande dai fratelli Guazzoli, vanta un supporto societario d'eccellenza coi vari Gianni Tanzi, Lucio Santurro, Natale Giovannetti e altri ancora che non ci fanno mancare nulla sotto tutti gli aspetti: non sono quindi ammissibili da parte di noi giocatori alcuni tipi di comportamenti dentro e soprattutto fuori dal campo, visto che poi è il campo che parla e che tira fuori sempre e solo la verità: dobbiamo immediatamente voltare pagina. È la prima sconfitta stagionale tra campionato e Coppa e ci può stare anche se è arrivata in malo modo, inoltre la classifica è molto corta e quindi c’è tutto il tempo per rimettere a posto le cose. Ma, ripeto, noi giocatori dobbiamo starci con la testa, sia dentro che fuori dal campo. Dobbiamo essere consapevoli che la società è ambiziosa e seguire le indicazioni dello staff, rimanendo sul pezzo per tutti i 90 minuti di una partita e anche oltre. Questo è davvero un girone equilibrato e tosto, basta vedere la situazione di classifica della Pro Roma che è una squadra con giocatori importanti”.

Il calendario

Il prossimo appuntamento per il Rocca Priora è la trasferta contro l'Atletico Colleferro: “Li abbiamo battuti in Coppa, ma eravamo a inizio stagione e quel confronto ha un valore relativo - dice Trinca che continua - "Sarà un’altra battaglia e troveremo una squadra agguerrita che vuole fare il risultato. Inoltre quando si legge la classifica di una squadra che è ai vertici del girone, gli avversari danno sempre qualcosa in più... Noi, comunque, ci faremo trovare pronti”.