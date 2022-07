Rocca Priora RdP: Botti è il nuovo allenatore

Dopo la stagione conclusa al terzo posto nel Girone D del campionato Promozione il Rocca Priora si prepara alla prossima stagione. Per farlo cambia l'allenatore. Infatti il nuovo tecnico dei castellani per il campionato 2022/2023 sarà Enrico Botti.

Botti chi è

Enrico Botti, classe 1966, è un ex calciatore con passato al Catania, al Frosinone e alla Viterbese. Tecnico di spessore, Botti è reduce dall'ultima stagione al La Rustica RRdp in cui ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico dove ha ottenuto la salvezza in Eccellenza tramite playout. Nel 2017 conquistò una miracolosa salvezza col San Cesareo.

Botti al Rocca Priora RdP

Per Botti il Rocca Priora RdP è un'ottima possiblità per tornare in panchina. "Quando è capitata l’opportunità di allenare il Rocca Priora RDP non ci ho messo molto a decidere” ha dichiarato il neo tecnico dei castellani.

I rapporti fra Botti e la famiglia Guazzoli, guida del Rocca Priora RdP sono datati: “Ci conosciamo da tempo e siamo legati da un’amicizia vera. Il fatto di poter avere un confronto sano con un presidente come Stefano Guazzoli che sa di calcio non può che essere un bene, poi farò le mie valutazioni e il giudice supremo sarà sempre il campo. Sono molto carico per questa avventura, darò il 200%”.

Obiettivi chiari per Botti per il prossimo campionato: “Non sarà facile ma vogliamo provare a migliorare il terzo posto dello scorso anno… La società è strutturata e io ho voglia di risalire in Eccellenza. La rosa cambierà in alcuni elementi, ma puntiamo a mantenere lo stesso livello tecnico della rosa anche se ringiovanita”.

Lo staff di Botti

Vice di Botti sarà Filiberto Trinca che ha appena smesso i panni di calciatore proprio nell'ultma stagione: “Conosco anche lui da tempo, darà un contributo prezioso e potrà fare un’esperienza importante: se la sua idea è quella di fare l’allenatore in futuro qui trova la situazione giusta e l’ambiente ideale cose che tra l’altro già conosce. Di certo c’è che il Rocca Priora RDP darà battaglia sul campo ed otterrà quello che merita”.

Completeranno lo staff di Botti il “prof” Luciano Minervini (che ha alle spalle diversi campionati vinti da preparatore atletico) ed il preparatore dei portieri Fabio Giovanatti.